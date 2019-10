Andalucía se cuela en la última lista de Jorge Vilda

El seleccionador absoluto nacional Jorge Vilda de cara a los enfrentamientos clasicatorios para la próxima Eurocopa de 2021, ha citado en su lista de 23 a cuatro futbolistas naturales de Andalucía: Sara Serrat (Huelva), Ángela Sosa (Sevilla), Esther González (Huéscar, Granada) y Lola Gallardo (Sevilla). A última hora, la guardameta sevillana del Atlético de Madrid se cayó de la convocatoria por una lesión en su mano derecha, lo mismo pasó con Lucía García por la que entró la centrocampista del Real Betis, Irene Guerrero, manteniéndose así el número de andaluzas.

Ángela Sosa ha sido una de las grandes novedades en el combinado nacional. En la pasada lista mundialista, sorprendió su ausencia pese a ser la máxima asistente de la competición con 15 pases de gol. Actualmente, no pasa por su mejor momento en el Atlético de Madrid. No obstante, continúa siendo una futbolista diferencial entre líneas y puede ofrecerle muchas variantes a Jorge Vilda. Tan solo ha participado en tres encuentros con la absoluta y no ha debutado en partido oficial.

Sara Serrat en cambio, está siendo una habitual en las últimas listas por la lesión de Mariasun Quiñones. La guardameta del Sevilla FC, solo ha participado en un encuentro de liga del que se marchó lesionada ante su ex equipo, el Sporting de Huelva. Con la baja de Lola Gallardo, sus posibilidades de sumar minutos, aumentan.

Esther González, siempre ha estado en la órbita de Jorge Vilda pese a no ser titular indiscutible en su anterior club, el Atlético de Madrid. Actualmente en el Levante a las órdenes de María Pry, disfruta de todos los minutos que no tuvo en su anterior etapa. En su segundo ciclo en el club granota, aún no se ha estrenado como goleadora.

En el caso de Irene Guerrero, la alegría es doble por una llamada más con la absoluta y la primera victoria de su equipo, el Real Betis en la liga. Jorge Vilda confía en la centrocampista bética puesto que cada vez que la cita, suele disfrutar de minutos. La sevillana encaja a la perfección en el juego de 'La Roja'. Además, ya sabe lo que es marcar con la elástica rojigualda. Lo hizo ante Camerún en el amistoso previo al Mundial de Francia.

España se enfrentará este viernes a las 21:30 ante Azerbaiyán en el Estadio de Riazor y el próximo martes contra República Checa a las 19:00 en Praga. Ambos encuentros son de clasificación para la próxima Eurocopa de 2021.