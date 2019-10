Irene Guerrero: "Mi objetivo es estar en la Eurocopa"

Azerbaiyán. España está encuadrada en el Grupo D junto a Moldavia, la mencionada Azerbaiyán, República Checa y Polonia, siendo esta última, el rival a priori más complicado. La bética Irene Guerrero (12/08/1996) atiende a ESTADIO Deportivo en la previa del choque. La selección española comienza la fase de clasificación para la próxima Eurocopa de 2021 esta noche (21:30) en el estadio de Riazor ante. España está encuadrada en eljunto a Moldavia, la mencionada Azerbaiyán, República Checa y Polonia, siendo esta última, el rival a priori más complicado. La bética(12/08/1996) atiende a ESTADIO Deportivo en la previa del choque.

Semana redonda, primera victoria en liga con el Betis y una nueva llamada de la Selección. ¿Cómo se siente?

Me siento muy contenta y orgullosa del cúmulo de emociones que se está viniendo está semana. En el plano inidvidual con el equipo, conseguir la primera victoria era muy necesasaria después de todo el trabajo que estábamos realizando y que se pueda culminar con una nueva llamada de la absoluta aunque fuera a última hora... Hace que esta semana sea redonda.

Pese a que los resultados en su equipo no están siendo buenos, el seleccionador demuestra que confía en usted.

Es complicado cuando un equipo no logra victorias que es lo que busca jornada tras jornada. En el plano individual, no solo hay que quedarse con los resultados del equipo. Todo aficionado que haya visto competir al Betis en las tres primeras jornadas ha podido comprobar que la primera victoria era cuestión de tiempo que llegara.

¿Qué le dice Jorge Vilda cada vez que tiene la oportunidad de contar con Irene Guerrero en la Selección?

Tanto a mí como a todas, nos transmite que debemos estar tranquilas, que confiemos en nuestro trabajo, que nos sigue cada jornada y que seamos nosotras mismas.

¿Se siente cómoda en su sistema? ¿Su forma de jugar se adapta a lo que Vilda le pide?

Sí. En los sistemas que plantea Jorge Vilda mi forma de jugar encaja perfectamente y si no fuera así, yo trataría de adaptarme lo antes posible para sumar en el equipo.

Ya ha vestido la elástica de La Roja e incluso ha marcado pero aún no ha debutado en partido oficial. Ahora que está a las puertas... ¿cuántas veces soñó con ello?

Siempre una lo sueña de pequeña y lo ve muy lejano... Pero compruebas que cuentan contigo, logras ver puerta en partido no oficial... Solo esperas a que llegue esa convocatoria oficial para tener la oportunidad y si se puede culminar con una victoria, mejor.

¿Qué nos puede decir de Azerbaiyán?

Lo que nos ha demostrado el fútbol femenino es que está mejorando progresivamente y que a día de hoy, no nos podemos relajar ante cualquier contrario, ocupe la posición que ocupe en el Ranking FIFA. Azerbaiyán tiene el mismo objetivo que nosotras: estar en la Eurocopa. Tenemos que dar nuestro 220% para lograr la victoria.

¿Qué os supone jugar en Riazor?

Es un orgullo y un privilegio. Pocas futbolistas pueden disfrutar de jugar en un campo así ante la afición de La Coruña. Quién gana aquí es el fútbol femenino con la visibilidad que estamos teniendo poco a poco y la imagen que tiene la sociedad acerca del fútbol femenino, está cambiando.

¿Cómo definiría al grupo que conforma la selección española?

Este equipo es ambicioso. Cada vez que he venido demuestran que no tenemos techo, que el límite es el que nos pongamos nosotras mismas. Siempre que conseguimos algo, pensamos... ¿Cómo podemos mejorarlo?, esto se nota en el trabajo que hicimos en el Mundial. Le dimos un lavado de cara a todo lo que era la Selección para mejorar. A modo de conclusión, considero que este equipo tiene mucha hambre, es joven y tiene la ambición de conseguir muchas cosas.

Cree que tras la buena imagen de la selección ante Estados Unidos... ¿Estáis obligadas a dar un paso más a nivel competitivo?

No lo veo como una obligación el hecho de que lo que hayamos hecho ante Estados Unidos debe verse ante los demás rivales. Nosotras tenemos muy claro la plantilla que somos, quiénes la formamos... En todos los partidos salimos al 200% para dar una buena imagen y sobre todo para ganar.

Si usted fuera Jorge Vilda... ¿A qué compañera del Betis se llevaría a la Selección?

Ahí no voy a entrar... No es una decisión que me toque a mí como jugadora.

¿Se marca como objetivo estar en la próxima Eurocopa de 2021?

Así es. Mi objetivo es estar en la lista definitiva de convocadas para la Eurocopa. Pero una vez que empiece la Euro, lo importante no es mantenerse sino seguir mejorarando. Una vez que estemos dentro, lo que queremos es conseguir la copa.