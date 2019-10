España: objetivo Eurocopa 2021

Azerbaiyán será la primera piedra en el camino de 'La Roja' para conseguir el billete hacia la máxima competición europea de selecciones que se disputará en Inglatera del 11 de julio al 1 de agosto de 2021. La selección encarará dicha cita con la ilusión de haber subido su nivel de competitividad y colarse entre los mejores combinados de europa. Sin embargo, antes de ello, deberá de superar la fase de clasificación. Si termina lider de su grupo, lo hará automáticamente, también conseguirá el pase si es una de las tres mejores segundas. El resto de segundos clasificados, jugará un play-off. De estar en la gran cita en tierras anglosajonas, el combinado nacional encadenaría cinco presencias consecutivas en grandes torneos (Euro 2013, Mundial 2015, Euro 2017, Mundial 2019).

España se encuentra en el Grupo D junto a República Checa, la ya mencionada Azerbaiyán, Polonia y Moldavia. Las de Jorge Vilda son superiores en su grupo, sin embargo, tendrán que andarse con ojo. El nivel del fútbol femenino cada vez está subiendo más y si el equipo se relaja puede meterse en algún problema, especialmente ante las checas o polacas.

Azerbaiyán: Aún no ha disputado ninguna fase final de la Eurocopa. A este combinado, le une un especial vínculo con España a través de la imagen de Patricia González actual analista de la FIFA y UEFA, ex entrenadora del Rayo B Femenino y antigua trabajadora en la federación azarí. Durante su periodo de tiempo en Azerbaiyán, hizo debutar a Yaiza Relea 'Yiyi', ex jugadora del Real Betis, con la Sub19 de dicho conjunto. Vilda destacó que es "un equipo ordenado".

República Checa: Esta selección tampoco ha disputado la fase final de ningún gran torneo. Su plantilla está confeccionada en su mayoría por futbolistas del Sparta y Slavia de Praga, dos equipos con presencia en la Champions. Arriba, tienen la baza de la joven ariete de la Juventus, Staskova que le marcó al Barça en la vuelta de los dieciséisavos de la Champions. Destaca por su solidez defensiva.

Polonia: España ya sabe lo que es hincar la rodilla ante las polacas. Lo hizo en la pasada Copa Algarve donde se vieron sorprendidas por la velocidad de Ewa Pajor que las destrozó a campo abierto. Aquel encuentro terminó 0-3 y con el infortunio de la grave lesión de Marta Carro. La principal arma de esta selección reside en la ariete del Wolfsburgo, Pajor. En portería cuentan con la segura guardameta del PSG, Kiedrynek. la sevillista Emilia Zdunek suele ser una habitual en las convocatorias. Equipo fiable atrás y rápido a la contra. Tampoco ha jugado ninguna fase final de la Eurocopa.

Moldavia: Es la peor selección del grupo. Ocupa el puesto número 96 en el Ranking FIFA. Tan solo ha participado en la fase de clasificación para la Euro de 2017. Es un conjunto con muchas carencias.