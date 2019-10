La ex sevillista Celia Jiménez, en los playoff de la NWSL

A falta de una jornada para que finalice la NWSL (liga femenina norteamericana de fútbol) considera por muchos, la mejor liga femenina de fútbol del mundo, ya se conocen a falta de una jornada, los cuatro equipos clasificados que lucharán por hacerse con el campeonato ( North Carolina, Chicago Red Stars, Portland Thorns y Seattle Reing) y entre ellos se encuentra una española natural de Jaén con pasado sevillista, Celia Jiménez.

La lateral de 24 años internacional española pertenece a Seattle Reing, un equipo en el que juegan futbolistas de la talla de la canadiense Rebecca Quinn, la ariete inglesa Jodie Taylor y la reciente 'The Best', Megan Rapinoe. En enero, tuvo un paréntesis en el Rosengard sueco con el que jugó hasta el inicio de la pretemporada estadounidense para no perder ritmo de cara al Mundial. La de Alcaudete (Jaén) es una fija en el esquema del club norteamericano, desempeñándose en ambos laterales pero sobre todo en el derecho (en España, suele jugar más en el izquierdo a pie cambiado).

Esta temporada ha disputado once encuentros en Reing, siendo titular en diez de ellos donde ha visto puerta en una ocasión, frente a Portland, que a la postre le dio la victoria a su equipo. No ha podido jugar más encuentros debido a que durante la disputa del pasado Mundial de Francia, la NWSL no paró y ella se encontraba concentrada con la selección española desde mayo hasta finales de junio.

Celia es junto a Vero Boquete, las dos futbolistas españolas que juegan en la liga norteamericana. En el caso de la gallega, lo hace en el Utah Royals. De hecho, el encuentro que decidió que Reing se clasificara para los próximos playoffs fue precisamente ante Utah. En dicho lance, el equipo de la andaluza ganó por dos a uno a las dirigidas por Laura Harvey. La derrota supuso un mazazo en lo psicológico para el equipo de Boquete ya que después de ello, no han vuelto a ganar encadenando cuatro derrotas seguidas. Un equipo, que estaba llamado no solo a terminar en puestos de playoff sino a incluso ganar la NWSL.

La lateral jienense antes de cruzar el charco estuvo en el Sevilla FC desde el año 2010 hasta el 2013, pasando primero por la cantera y luego al primer equipo entrenado por aquellas fechas por María Pry. En 2012, logró el ascenso a la Primera División. Pese a su corta edad, ya ha estado en dos Mundiales y una Eurocopa.

Estudios

Celia Jiménez es un claro ejemplo del deportista que compagina sus estudios con la práctica deportiva. La lateral estudia la carrera de ingeniería aeronáutica, unos estudios que comenzó en su etapa en el Alabama Crimson Tide en 2015.