Sánchez Vera solicita dejar el Atlético de Madrid

El domingo por la noche saltó una noticia inesperada. Diario AS publicó que el actual entrenador del Atlético de Madrid solicitó dejar el banquillo del actual campeón de la competición por motivos personales. El hecho ha causado mucha impresión puesto que ha pillado por sorpresa a la entidad rojiblanca que no se planteaba el cambio.

Las intenciones del conjunto colchonero es la de buscar un sustituto de garantías antes de darle salida al actual técnico. Durante la semana, las partes estarán reunidas para llevar a cabo la transición de manera que no genere muchos cambios en la preparación deportiva del equipo que tras el parón, jugará la eliminatoria de octavos de final de la Champions ante el Manchester City y en liga tendrá compromisos complicados ante el Levante y Real Sociedad.

A nivel deportivo, poco se le puede achacar a Sánchez Vera. Llegó al banquillo rojiblanco en la temporada 2018/19 sustituyendo a Ángel Villacampa procedente de la Academia atlética donde era analista y con la difícil tarea de seguir la línea continuísta de títulos que arrastraba el club en las últimas temporadas. En su primer curso, logró ganarle el pulso al FC Barcelona en la pelea por la liga y eliminó al Manchester City en la primera ronda de la Liga de Campeones. El único lunar fue la Copa de la Reina, que se les escapó en Granada ante la Real Sociedad.

La presente campaña no ha arrancado como se esperaba. La goleada por 6-1 ante el Barça y los apuros en eliminar al Spartak Subotica en dieciseisavos de la Champions puede hacer dudar de que si esta temporada las rojiblancas podrán aguantarle la carrera por el título al conjunto culé. No obstante, este hecho no ha podido ser detonante de una posible diferencia entre entrenador y directiva puesto que todavía es muy pronto para dudar del rendimiento del equipo y si algo han aprendido dentro del Atlético de Madrid es que la Primera Iberdrola es una carrera de fondo.

Actualmente, el equipo suma nueve puntos en cuatro jornadas y se posiciona tercero en la tabla a un punto del Deportivo de La Coruña y el FC Barcelona. Su próximo encuentro será ante el Levante de María Pry el sábado a las 16:00.