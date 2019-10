Jill Ellis se despide de Estados Unidos por todo lo alto

El último encuentro que dirigió Jill Ellis al frente de Estados Unidos no pasará a la historia por lo futbolísitico, o sí, porque el combinado norteamericano no consiguió la victoria, algo que ha sido una constante desde que la entrenadora nacida en Inglaterra se hizo cargo del equipo en 2014.

Estados Unidosen la última fecha del Victory Tour, un serial de encuentros que se han disputado con motivo de la cuarta corona mundialista conquistada por las estadounidenses. Por parte del equipo de las franjas y las estrellas, marcóasistida por, dos futbolistas claves durante la etapa de Ellis como seleccionadora absoluta. la primera, en el Mundial de 2015 y la segunda, en la pasada Copa del Mundo disputada en Francia.

Al comienzo del partido, le hicieron entrega de una camiseta con el dorsal 132, el número de partidos dirigidos al frente de la US Soccer. En el acto estuvo acompañada del último Mundial ganado en Francia y el premio 'The Best' 2019 a la mejor entrenadora.

Los inicios de Jill Ellis al frente del banquillo de Estados Unidos se remontan a 2014 cuando destituyeron a Tom Sermanni. Al principio lo hizo de forma interina y luego definitiva. En cinco temporadas al frente de las norteamericanas ha logrado dos Copas del Mundo consecutivas y el récord histórico de 106 victorias en 132 partidos. Tan solo ha perdido en diecinueve ocasiones. El único lunar de la laurada entrenadora fueron los Juegos Olímpicos de Río en 2016 en los que no pudo ganar el oro al ser eliminadas en cuartos por la Suecia de Pia Sundhage, ex seleccionadora de EEUU. Antes de llegar a la absoluta, la reciente 'The Best' pasó por las categorías inferiores sub19 y sub20 de Estados Unidos.

Pese a dejar el banquillo de la selección con más Copas del Mundo, no abandonará por el momento la federación estadounidense. Estará al menos, un año más en la US Soccer como embajadora de este organismo. Representará a la federación en congresos y charlas.