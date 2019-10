La sevillista Yanara Aedo, aclamada en Chile

Al término del encuentro entre la Selección de Chile y Uruguay que finalizó 3-0 a favor de La Roja y en el que marcó la rayista Carla Guerrero, un joven aficionado saltó al terreno de juego con el objetivo de fotografiarse con la futbolista del Sevilla FC, Yanara Aedo. La seguridad del estadio intentó detener al hincha pero su destreza a la hora de sortearlo hizo posible que finalmente llegara a la jugadora hispalense. El partido se jugó en la localidad de Temuco, de donde es procedente la centrocampista sevillista ante 18.000 personas. Al inicio del choque, recibió una distinción.

En el vídeo se puede apreciar como dos miembros de seguridad intentan separar al joven de la internacional chilena pero ella evita que se lo lleven para que finalmente se pudiera hacer la tan deseada foto con la mundialista.

Yanara Aedo llegó esta temporada al cuadro nervionense procedente del Valencia donde jugó en las temporadas 2016-17 y 2018-19 dos etapas separadas por su deslúcido periplo en el Washington Spirit donde apenas tuvo participaciones. El entrenador del Sevilla, Cristian Toro, fue un gran valedor para su fichaje puesto que la tuvo a sus órdenes en la primera temporada de la chilena en el Valencia. Un año de ensueño en el conjunto che donde terminaron terceras y en el plano personal Aedo, tendrá en la retina el doblete que firmó en el derbi valenciano ante 17.000 personas en Mestalla. La mejor versión de la chilena en la liga española se ha visto con el técnico argentino y ahora en el Sevilla, quiere volver a recuperar su mejor nivel.

En la presente campaña, solo ha sido titular en una ocasión, ante el Sporting de Huelva, partido que terminó decantándose a favor de las onubenses por la mínima (1-0). En cuanto a minutos, acumula 122 en tres encuentros. El único encuentro donde no pisó el cesped fue en el de la última jornada frente al Barça (derrota por 0-2).

La Chile más española

La selección sudamericana es uno de los combinados donde más futbolistas que juegan en España hay. En el once que puso en liza José Letelier ante Uruguay había hasta cinco futbolistas que desempeñan su profesión en el territorio español: Francisca Lara (Sevilla FC), Carla Guerrero (Rayo Vallecano), la mencionada Yanara Aedo (Sevilla FC). Camila Sáez (Rayo Vallecano) y Fernanda Pinilla (Córdoba CF). En este saco, se podría meter a la guardameta nominada al premio 'The Best' esta temporada, Tian Endler que estuvo en las filas del Valencia hace tres temporadas. A día de hoy, pertenece al PSG.