El tremendo golazo de Asllani con Suecia

La futbolista del CD Tacón Kosovare Asllani, fue noticia el pasado nueve de octubre por hacer uno de los goles de la jornada en el panorama internacional femenino de fútbol. La sueca marcó un gol olímpico, emulando a Ángela Sosa, en la victoria de las escadinavas por siete a cero ante la selección de Eslovenia. Un triunfo que le sirve a Suecia para liderar el Grupo F de clasificación para la Eurocopa de 2021.

El tanto se produjo en el minuto 25' de encuentro y sirvió para abrir el marcador. Además del gol, repartió tres asistencias por lo que fue, una de las futbolistas más destacadas del encuentro junto a la delantera Blackstenius que marcó un doblete. La de la selección escandinava fue la mayor goleada de la jornada junto a la de Noruega que ganó trece a cero a las Islas Feroe, encuentro en el que la futbolista del FC Barcelona,

La talentosa mediapunta sueca es uno de los fichajes bandera del nuevo proyecto del Real Madrid Femenino que compite bajo el nombre de CD Tacón durante la presente temporada. Sin embargo, se ha visto más su calidad con la camiseta de su selección que con la del conjunto madrileño. En el pasado Mundial, fue una de las jugadoras más determinantes de Suecia junto a Jakobsson (también fichaje del Tacón), la central Nilla Fischer y la guardameta Lindahl.

Uno de los posibles inconvenientes por los cuales no se ha podido visualizar a la mejor Asllani en España es por la posición que ocupa en el campo. Con David Aznar en el Tacón, se sitúa en punta de ataque, un lugar en el que demuestra no estar del todo cómoda. Ha disputado las cuatro fechas hasta ahora de competición marcando dos goles. Es una jugadora de la que se espera mucho pero la realidad es que en sus anteriores etapas en el PSG y Manchester City, no logró encontrar la regularidad. Combinó actuaciones sobresalientes con otras descafeinadas.

A sus 30 años, posee un palmarés digno de mención. A nivel de clubes, ha logrado una liga inglesa, dos ligas suecas, una FA Cup, una Copa de Inglaterra y una supercopa sueca. Con su selección ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y la Copa Algarve en 2018. Talento tiene, a raudales. Ahora es el turno de David Aznar de darle su sitio en el campo y sacar lo mejor de ella. Si la mejor versión de Asllani llega con el Tacón, la Primera Iberdrola podrá disfrutar de una jugadora excepcional. Esta jornada tendrá una nueva oportunidad de demostrar su calidad ante el Valencia. El Tacón actualmente se sitúa decimocuarto en la tabla con tres puntos y la friolera de dieciséis goles encajados, el que más recibe con diferencia. Le sigue el Espanyol con nueve.