Irene Guerrero: "Queremos ganar la Copa de la Reina"

Tras las victorias ante República Checa y Azerbayán de la selección femenina, Irene Guerrero se reincorpora a la disciplina bética y ha querido repasar ante los micrófonos de Radio Marca el inicio de temporada con el conjunto verdiblanco, su regreso a la convocatoria de Jorge Vilda y la llegada de los nuevos equipos a la Primera división.

Tras conseguir los primeros puntos en liga justo antes del parón, la delantera sevillana ha resaltado que, a pesar de ser "el equipo que más tarde se ha incorporado a la pretemporada, con solo un mes y medio para trabajar todas juntas, el aficionado bético que nos ve y se ha desplazado tiene clara nuestra idea de juego, la filosofía que quiere el cuerpo técnico y que llegase esa victoria era solo cuestión de tiempo".

Esta temporada Antonio Contreras ha relevado a María Pry del banquillo, y aunque Irene distingue "dos maneras diferentes de trabajar", tiene claro que "el fútbol se resume en querer hacer goles y querer ganar, y es algo que ambos entrenadores comparten y que Antonio nos traslada en cada entrenamiento. Es solo cuestión de tiempo que lleguen más victorias y se vea una imagen asentada de este Real Betis Balompié".

La delantera tiene claro los objetivos a conseguir esta temporada, y espera "mejorar los resultados obtenidos en liga la pasada temporada y, si es posible, llegar no solo a octavos de final en la Copa de la Reina, sino pasar a cuartos, a semifinales y a la final y, una vez ahí, intentar ganar el título. Este equipo es muy ambicioso y quiere mejorar cada año".

Los rivales se refuerzan y mejoran cada vez mejores: "Así es, fruto de ello vemos un inicio de liga muy loco, sorprende ver al Deportivo, un recién ascendido, segundo con 10 puntos. Está consiguiendo buenos números. Es un grupo que lleva muchos años trabajando junto, sabe lo que quiere su entrenador y van a morir dentro del campo con su filosofía".

Su convocatoria con la selección: "Es la ilusión para cualquier futbolista de la liga representar a tu país. Cuando Jorge se puso en contacto conmigo fue una noticia muy gratificante, poder vivir una experiencia así rodeada de grandes futbolistas como son mis compañeras de la selección es todo un orgullo para mí".

No ha sido una sorpresa: "Soy consciente del trabajo que hago a diario con mi equipo. No bajo los brazos por no estar en la primera lista oficial, pero tengo entendido que Jorge cuenta conmigo. A partir de ahí a intentar entrar en la convocatoria final de 23 y no solo en las 25/30 que tiene en su cabeza. Que dé la oportunidad a jugadoras nuevas muestra que el fútbol femenino está creciendo, que cualquier futbolista, venga del club que venga, puede aportar a la selección".

Lleno en La Coruña: "La expectación fue maravillosa, la afición respondió gratamente. Hicimos récord de asistencia en Riazor. Son unas vivencias inolvidables".

La repercusión mediática de la s elección femenina: "Son grandes cambios pero positivos, hace ver que el fútbol femenino está creciendo cada día más, que recibe el apoyo de la atención mediática, de los clubes, de otras selecciones... es bastante gratificante".

La polémica con el VAR: "A mi me gustaría que se implantara en nuestra liga. Al final es una herramienta que ayuda al cuerpo arbitral a evitar errores en decisiones que se toman en décimas de segundo. Igual que el masculino usa esa herramienta, esperemos que nosotros también podamos hacerlo".

Arranque del Betis de Rubi: "Hay que tener paciencia. Es lo negativo del fútbol, no se tiene paciencia. Se piden siempre resultados por encima de la necesidad de un periodo de adaptación de un nuevo técnico. Sé que es una situación muy complicada, pero al final el futbolista sabe que esto es una carrera de fondo, que nadie gana la liga en diciembre. Hay que llegar a final de temporada y, una vez acabada, analizar todo lo que ha pasado".