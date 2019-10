Fútbol... ¿Profesional?

Este fin de semana se produjo un hecho que daña mucho la imagen del fútbol femenino español. La Ciudad Deportiva del Decano del Fútbol Español donde se disputó el Sporting de Huelva - FC Barcelona su césped presentó un aspecto lametable lejos del que se debe exigir en una competición como la Primera Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino español.

El fútbol femenino español no es profesional aún. La ausencia de un convenio colectivo que regule los derechos de las jugadoras lo impide. No obstante, los clubes intentan acercarse a la profesionalidad lo máximo posible elevando el sueldo de las futbolistas, dotándolas de unas instalaciones acordes y tratándolas como profesionales pese a que su competición todavía no lo sea.

estado lastimoso del césped de la ciudad deportiva recreativista que suponía un alto grado de lesión para ambos equipos. De hecho, fue notificado a la colegiada Paola Cebollada López que lo reflejó en el acta y con el reglamento en mano, pudo haber suspendido el encuentro por el "mal estado del terreno de juego". El partido finalmente se disputó con victoria para el conjuntó culé 0-1 y sin lamentar lesionadas.



Así no... deslucimos el espectáculo, corremos el riesgo de lesionarnos y no damos la imagen de profesionalidad que entre tod@s exigimos. ¡Seamos serios! pic.twitter.com/bOY4jahqf9 — Sandra Paños (@sandra_panos1) October 13, 2019



Gran victoria en un campo complicado... e impracticable. Muy lamentable el estado del césped. Por favor, cuidemos el espectáculo, y el fútbol ?? pic.twitter.com/HIHgnJGcMl — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) 13 de octubre de 2019





La Federación Española de Fútbol, emitió un comunicado el 21 de junio de 2019 indicando que iban a destinar más de 20 millones de euros para el fútbol femenino además de retrasmitir en directo todos los encuentros de la Primera División junto a tres del Reto Iberdrola (Segunda División). En cuanto a las televisiones, la lucha entre Mediapro y la RFEF impide la emisión de todos los encuentros, de hecho, incluso hay jornadas donde se emiten menos partidos que en la temporada pasada, por lo que de momento, ese aspecto no se ha cumplido. En referencia a los más de 20 millones, no se sabe con certeza donde están destinados pero a la mejora de instalaciones de momento, no se aprecian muchos cambios (véase el césped de Huelva).

Que el estado del verde de la ciudad deportiva de el Decano esté así no es responsabilidad del Sporting de Huelva, que no tienen ni un campo fijo para entrenar, ni del Recreativo de Huelva al que su capital no le da para mantener impecables sus campos. Las responsabilidades en mayor medida dirigidas a los entes federativos y al Ayuntamiento de Huelva.

Por mucho que quieran vender que el fútbol femenino español es profesional, no es así. Aún hay equipos que se pegan palizas en autobús para disputar sus encuentros (el caso del Rayo Vallecano esta pasada jornada para jugar en A Coruña), campos poco acordes a la categoría y por supuesto, no hay un convenio colectivo firmado que asegure a las futbolistas. Este martes de nuevo habrá una enésima reunión con respecto al convenio, con amenaza de huelga por parte de las futbolistas si no hay solución. Se esta mejorando pero aún queda camino por recorrer.