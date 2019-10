El Betis Féminas paga caro sus errores

El Real Betis Féminas sumó por segunda jornada consecutiva en la Primera Iberdrola. Tras ganar su primer encuentro en la jornada cuatro justo antes del parón, visitaban la casa del colista, el Espanyol. Todo parecía ir viento en popa al descanso, con el equipo ganado 0-1 y desplegando un fútbol atractivo, pero de nuevo, se metieron 'un tiro en el pie' con un gol en propia puerta que dio alas a las pericas.

Antonio Contreras poco a poco va engranando las piezas y buscando el ansiado equilibrio que dote de personalidad y regularidad al cuadro heliopolitano. La sombra de María Pry es larga y el listón está alto. No obstante, de no ser por errores puntuales del propio equipo, tendrían más puntos en el casillero. En Primera, los fallos se pagan caro.

Todo empezó en la primera jornada. El Betis dispuso en la segunda parte de diversas ocasiones para adelantarse en el marcador pero fue el Madrid CFF quién se llevó el 'gato al agua' con un gol de falta de Estela al borde del final. En la segunda fecha, más de lo mismo. En el primer tiempo pudieron irse al descanso con ventaja pero perdonaron (Szymanowski le dio al palo, Priscila falló un penalti o Fedorova que la mandó fuera a puerta vacía). Dejaron con vida al Dépor y en la segunda mitad, Gaby y 'Peke' le dieron la vuelta al marcador en apenas cinco minutos.

Frente a la Real Sociedad, cuajaron un buen inicio de partido, con ocasiones y teniendo orden en el campo pero Nahikari con un doblete antes del descanso marcando de panalti y a la salida de un córner puso la ventaja en el marcador. En el segundo acto, las verdiblancas volvieron a errar una pena máxima, en esta ocasión Irene Guerrero, que les pudo haber metido en el encuentro. Las béticas tienen un problema parecido al que tiene el Sevilla FC. Ambos equipos generan ocasiones pero les cuesta marcar. La diferencia entre béticas y sevillistas reside en el balón parado. Las de Contreras le sacan más partido a tales acciones (han marcado dos dianas así por una de las rojiblancas).

El encuentro disputado en la última jornada, va en la tónica de lo expuesto anteriormente. El Betis realizó una buena primera mitad con presencia en campo contrario y obtuvo la recompensa del gol marcado por Piemonte que se estrenó en liga con la camiseta verdiblanca. Sin embargo en la segunda parte, por enésima vez, cometiron un fallo que le terminó recortando la ventaja conseguida. Szymanowski y la guardameta Gerard no se entendieron y la ex del Valencia se marcó en propia puerta en el minuto 46. Esto dio pie a que el Espanyol se metiera en el partido y marcara el segundo, obra de Débora García. Ante ello, las de Contreras no bajaron los brazos y empató al instante Bea Parra, aún así, el botín fue insuficiente por cómo se desarró el primer acto.

La linea a seguir del cuadro bético debe ser la mostrada ante el Valencia. En aquel encuentro se vio la imagen más equilibrada hasta ahora del Bétis Féminas. En la próxima jornada viajan a Lezama para enfrentarse al Athletic Club que llega al choque con la moral alta tras ganar el derbi vasco en el Reale Arena.