La preocupante falta de gol del Sevilla Femenino

El Sevilla no pasa por su mejor momento en la competición doméstica. El cuadro dirigido por Cristian Toro encadena cuatro derrotas consecutivas y lo que es más llamativo: No marca desde la primera jornada ante el Granadilla. En aquel encuentro, las rojiblancas mostraron una gran eficacia de cara a puerta marcando cuatro tantos pero desde ahí, no se ha movido la cifra goleadora del equipo.

Ante el EDF Logroño en la última fecha, volvieron a acusar la falta de puntería. Después de generar diversas ocasiones e incluso mandar un balón al larguero, las riojanas en una ocasión aislada marcaron a tres minutos del final dejando de vacío, una vez más, a las andaluzas. Una situación que lamentó el mismo Toro una vez concluido el encuentro: "El gol es la vida, es lo que uno necesita para ganar y para disfrutar. La ausencia de gol nos está quitando vida", declaró el argentino.

El calendario incial que ha experimentado el Sevilla ha sido exigente. Se ha enfrentado a Atlético de Madrid y Barcelona, ha viajado a Huelva donde no gana desde hace nueve años y en la primera jornada recibió al Granadilla, uno de los equipos revelación la temporada pasada aunque en aquel encuentro, irreconocible. No obstante a un club como el hispalense que disfruta de unas condiciones envidiables para muchos equipos de Primera, se le exige más. Esta temporada, la inversión ha sido superior a años anteriores, se han realizado fichajes que aumentan el nivel de la plantilla como los de Sara Serrat, Echeverri, Virgy García, Zdunek o Cata Coll y han cambiado el turno de entrenamientos a la mañana, acercándose así más, a la profesionalización.

La puesta en escena del equipo no es mala. En defensa, a pesar de los siete goles encajados, se muestra sólido y en ataque genera ocasiones pero no materializa. Un problema que ya se vio en pretemporada (especialmente en el Trofeo Colombino) y que aún no han conseguido paliar. Cuatro jornadas sin marcar para un equipo que aspira a dar un salto en la clasificación con respecto a temporadas anteriores, son muchas. No obstante, ocasiones crea que dentro de lo malo, es lo más positivo.

Esta temporada continúan en la plantilla hispalense las delanteras Raquel Pinel, Jeni Morilla, Toni Payne y Nadya Karpova (llegó en el mercado invernal). Entre todas sumaron la pasada campaña 25 de los 37 goles del equipo. Una cifra elevada que hace reacaer el peso de la responsabilidad de los goles sobre ellas. Al ataque sevillista, se ha sumado esta temporada la polaca Zdunek. Los perfiles que existen en el ataque rojiblanco son variados. Están por un lado futbolistas con presencia en ataque pero no son goleadoras como Payne, Karpova y Zdunek y por otro, las más rematadoras como Morilla y Pinel que al igual que el resto de sus compañeras, no están teniendo acierto.

El Sevilla por tanto, dado los resultados cosechados, se coloca decimocuarto en la clasificación con tres puntos, cuatro goles a favor y siete en contra. En la próxima jornada recibirá al colista de la competición, el Espanyol, que sumó su primer punto el pasado fin de semana contra el Betis Féminas.