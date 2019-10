Ada Hegerberg, a un gol de ser la máxima goleadora histórica de la Champions

A sus 24 años, la delantera noruega del Olympique de Lyon, Ada Hegerberg, está pulverizando todos los registros goleadores. En la pasada jornada de la Champions League femenina marcó un doblete en la victoria del cuadro francés al Fortuna Hjorring danés e igualó la cifra goleadora de la mítica delantera alemana, Anja Mittag con 51 tantos.

La reciente y primer Balón de Oro femenino de la historia ya demostró desde edades tempranas que iba a ser una depredadora del área. Con 16 años se convirtió en la futbolista más joven en marcar un hat-trick en la Primera División Noruega y lo hizo en siete minutos. Un idilio con el gol que la iba a acompañar en el Turbine Postdam donde no llegó a coincidir con Mittag por una temporada. Tras su paso por su Noruega natal y Alemania, dio el salto al Lyon en la 2014/15 después de jugar la Eurocopa con su selección y terminar subcampeona ante Alemania.

El palamarés que ostenta es digno de mención. Ha ganado c uatro ligas francesas consecutivas, tres copas de Francia, cuatro Champions y una Supercopa francesa. La última Copa de Europa que alzó la disputó contra el FC Barcelona y fue protagonista marcando tres goles.

Además de ser una futbolista diferencial dentro del campo, destaca por reinvidincar el papel de la mujer en el fútbol. En 2017 tras la Eurocopa, amenazó con no ir más con su selección hasta que no hubiera igualdad de salario y condiciones en el fútbol noruego y cumplió con su palabra de no ir a la última Copa del Mundo disputada en Francia. Con ello ha conseguido que se equipararan los sueldos en la Federación Noruega pero aún queda tela por cortar, es por ello que aún sigue sin vestir la camiseta del combinado noreuropeo.

En la actual temporada, es la segunda máxima goleadora de la Champions con siete goles en tres encuentros junto a Miedema del Arsenal y en liga ha visto puerta en ocho ocasiones en cinco jornadas. Con 24 años va camino de ser una leyenda del fútbol femenino mundial.