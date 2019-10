David Aganzo: "Estoy convencido de que el convenio del fútbol femenino saldrá adelante"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) , David Aganzo, se declaró "convencido" de que el convenio colectivo del fútbol femenino "saldrá adelante" en la clausura de los II 'Encuentros AFE' sobre 'Deporte e igualdad', celebrada este jueves en el campus de Vicálvaro (Madrid) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

"Estoy convencido de que el convenio femenino saldrá adelante. Para nosotros es un convenio de igualdad. No es una cuestión de futbolistas, es de deportistas. En nuestro sindicato todas las personas somos iguales, nos da igual ayudar a Sergio Ramos, a un futbolista de Tercera División o a una jugadora", indicó.

En este sentido, David Aganzo denunció la diferencia existente entre las condiciones de los jugadores y jugadoras de fútbol. "No puede ser que en pleno siglo XXI haya esta desigualdad entre hombres y mujeres, no puede haber tantas diferencias en cuanto a derechos y condiciones laborales; el convenio que nuestra asociación está negociando es el convenio de la igualdad", subrayó.

En esta segunda edición de 'Encuentros AFE', organizado por el sindicato de futbolistas y con la colaboración académica del bufete 'Arroyo Romero' y el Máster en 'Derecho deportivo europeo' de la URJC, particparon la judoka Marta Arce, tres veces medallista paralímpica; el entrenador personal Martín Giacchetta; el técnico de fútbol José Luis Sánchez Vera; la delegada de AFE Natalia Pablos; Begoña Marugán, adjunta a la Secretaría de las mujeres de FSC-CCOO, y Natalia Flores, directora de la Comisión Mujer y Deporte del CSD.

Con las futbolistas de Primera División pendientes de firmar un Convenio Colectivo que garantice sus derechos laborales, éste fue uno de los asuntos centrales de la jornada de este ciclo de conferencias, con las que AFE quiere impulsar un foro de debate sobre cuestiones relevantes para los futbolistas y el deporte en general.

Asimismo, la deportista paralímpica Marta Arce expuso su historia de superación personal que le ha permitido superar su enfermedad gracias al judo. "No esperes a que la vida te dé un bofetón. Lo que más me ha costado es quitarme mis propias barreras", apuntó Arce, que reivindicó más ayudas para que exista una verdadera inclusión.

El ex entrenador del Atlético de Madrid femenino , José Luis Sánchez Vera, reclamó que no se detenga el impulso del fútbol femenino y confía en que exista un acuerdo para el convenio colectivo. "El fútbol es del futbolista. Ojalá que el enfrentamiento Liga y RFEF no afecte", deseó Sánchez Vera.

Para el entrenador de 'celebrities' Martín Giaccheta, el gimnasio ha servido para "democratizar la salud" entre la población y explicó el concepto de 'boutique' y el 'método G' que ha empleado para mejorar la salud y aspecto físico de famosos como el presentador Manel Fuentes, el actor Dani Rovira o la periodista Noemí de Miguel.

Conducido por el periodista Gaspar Díez, redactor jefe de Deportes de Europa Press, este II Encuentros AFE concluyó con una mesa redonda sobre igualdad de género, en la que Natalia de Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano y delegada AFE, subrayó que el auge del fútbol femenino "no es un 'boom', es un hecho que está creciendo poco a poco".

En la clausura, David Aganzo recordó que la AFE dio sus primeros pasos hace más de 40 años gracias a unos luchadores y ahora les toca a las mujeres. "No puede ser que en pleno siglo XXI haya esta desigualdad entre hombres y mujeres, no puede haber tantas diferencias en cuanto a derechos y condiciones laborales", lamentó.

La tercera edición de Encuentros AFE se celebrará el próximo 30 de octubre en Madrid, bajo el título 'Iniciativas de internacionalización de AFE'.