Duelo de necesidades entre Sevilla y Espanyol

El domingo a las 12:00 se miden dos equipos que no están obteniendo los resultados esperados en este inicio de competición. El Sevilla no conoce la victoria desde la primera jornada y el Espanyol sigue sin encontrar el equilibrio necesario para encauzar su situación deportiva, puesto que tan solo han sumado un punto en seis partidos.

Uno de los grandes problemas con los que está teniendo que lidiar el conjunto sevillista está siendo la falta de gol. El equipo no marca desde la fecha inicial ante la UD Granadilla, bien es cierto que hicieron cuatro goles, pero no han logrado mantener esa eficacia en el tiempo. Un hecho que está trayendo auténticos quebraderos de cabeza a Cristian Toro que ya ha probado hasta cuatro tipos de delantera distintas.

En el primer encuentro, salió con un 4-4-2 con Pinel y Payne en la punta, funcionó y repitió ataque contra el Atlético. Frente al Sporting, el técnico argentino cambió de esquema (4-2-3-1) y dejó a Pinel sola en la zona más adelantada. La producción no fue la deseada y contra el Barcelona, las circunstancias del partido obligaron a Toro a poner en liza un 4-1-4-1, en esta ocasión con Karpova en la punta que volvió tras cumplir sanción. Por último, en Las Gaunas, el porteño alineó un 4-4-2 con Pinel y Karpova arriba (la delantera más utilizada en pretemporada). El resultado fue mejor que en anteriores citas puesto que las andaluzas dieron mayor sensación de peligro pero de nuevo, se fueron con las manos vacías. Esta última dupla, puede ser en la que confíe el ex entrenador del Valencia para este domingo.

El Espanyol vive una situación deportiva compleja y ocupan la última posición de la tabla. No han conseguido ganar aún en seis jornadas, perdiendo cuatro partidos y empatando uno. En el último choque, se enfrentaron al Real Betis y mostraron dos caras bien diferenciadas entre la primera parte y la segunda. Durante gran parte del primer acto, mostraron la imagen habitual de esta temporada: nerviosismo, imprecisión y falta de ideas. En la segunda, se metieron en el encuentro gracias al gol en propia de Szymanowski y la entrada de Débora García proporcionó amplitud por la banda derecha. El encuentro terminó en empate a dos y le sirvió al cuadro de Jaspe para sumar su primer punto. El equipo mejora pero muy lentamente. Baudet es la futbolista que en mejor forma está junto a Elena Julve. La falta de gol también es un problema para este club puesto que son junto al Sevilla y Rayo, el tercer equipo que menos marca (4). Resulta extraño que Eli del Estal, su máxima goleadora el pasado curso, solo haya sido titular en dos ocasiones.

El conjunto perico es un hueso duro de roer para el Sevilla. Las nervionenses llevan más de siete años sin ganar al Espanyol. Desde su vuelta a la Primera División en 2017 sus enfrentamientos se cuentan por derrotas, curiosamente, fue su primer rival en la 2017/18. En aquel encuentro cayeron por 1-3. Como aspecto positivo en casa en la 2019/20, las hispalenses han transmitido buenas sensaciones.

En cuanto las bajas, el cuadro catalán tiene las ausencias de las guardametas 'Mimi' que sufrió una rotura fibrilar de unión miotendinosa entre gemelo interno y el sóleo ante el Betis y Mariajo Pons operada de una fractura arrancamiento de la falange distal del tercer dedo de la mano derecha, por lo que Salvdor Jaspe tendrá que tirar del filial. Se perfila como titular Janet Martínez que entró por 'Mimi' contra las verdiblancas. La delantera sevillana Paula Moreno ex del Real Betis y Sevilla FC es duda para el partido. La ariete ya conoce lo que es marcar con la elástica blanquiazul a su ex equipo, lo hizo la temporada pasada (0-1). El Sevilla por su parte, no tiene bajas reseñables.