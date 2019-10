El Betis Féminas firma su peor arranque en Primera

El proyecto verdiblanco confeccionado para la temporada 2019/20 no termina de funcionar. Antonio Contreras no da con la clave y el fútbol no entiende de paciencia. Cuatro puntos en seis jornadas para un club acostumbrado a pelear en la zona alta de la clasificación son pocos y hay que tener en cuenta que no se han enfrentado al FC Barcelona y Atlético de Madrid. Bien es cierto, que el equipo merece más unidades de las que tiene pero la realidad es distinta. El inicio del Año I sin Pry no está siendo fructuoso.

Uno de los problemas que puede estar experimentando la plantilla por lo cual, no termina de adquirir todos los automatismos del nuevo cuerpo técnico es por el cambio brusco del estilo de juego. Con María Pry, el Betis estaba acostumbrado a construir desde atrás, defenderse con la posesión y a tener mayor control y libertad de movimientos en tres cuartos de campo. El juego del técnico extremeño se caracteriza por ser más directo y llegar al área contraria con el menos número de toques.

Ha habido luces y sombras en cuanto al juego desplegado por el cuadro helipolitano en estas primeras seis fechas. Siendo en los momentos de desconexión, cuando más han sufrido y por consiguiente lo han terminado pagando. Los noventa minutos más completos realizados por las de Contreras fueron precisamente en el único partido en el que han sumado los tres puntos, frente al Valencia. El equipo no juega mal, no es un desastre, pero no domina en las áreas. A todo esto se suma que tan solo han disputado dos fechas como local de las seis jugadas hasta el momento.

El once titular del Betis ha perdido calidad con respecto a temporadas anteriores. Las salidas de Virgy o Rocío Gálvez son muy sensibles. No obstante, cuentan con un fondo de armario interesante con futbolistas de distintos perfiles. Hasta la fecha, Contreras ha apostado por un once prácticamente fijo en el que solo ha hecho cambios por necesidad (lesión, sanción) o en ataque (en principio apostó por Priscila y Bea Parra y ahora en vez de la extremeña, mete a la italiana Piemonte). Hay dos fichajes que aún no han debutado (Perarnau, Astudillo) y dos que no han sido titulares (Ana Hernández y Rosa Otermín). Ana Romero 'Willy' tras superar su lesión, no ha disfrutado todavía de ningún minuto y ha entrado en las últimas dos convocatorias.

En la jornada 6, el Betis cayó en su visita a Lezama por dos a uno. De nuevo, volvieron a encajar en momentos claves del encuentro, al inicio y tras el descanso, lo que denota un a falta de concentración en el equipo. Las andaluzas no conocían -ni conocen- la victoria ante el Athletic Club que incluso con las bajas de Lucía García, Erika o Yulema, consiguió los tres puntos.

Ante el Rayo Vallecano este sábado a las 18:00 el Betis está obligado a sacar un buen resultado, de lo contrario, el puesto de su técnico podría peligrar. Como posible sustituto suena Pier Luigi Cherubino, ex futbolista del Real Betis y entrenador la pasada temporada de la UD Granadilla con el que quedó cuarto.