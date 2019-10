Martina Piemonte, en el dique seco

Se le acumulan los problemas al Real Betis Féminas. La delantera Martina Piemonte, ha sufrido una rotura de grado II en la unión miotendinosa del recto anterior de la pierna derecha, por lo que será baja segura ante el Rayo Vallecano y su recuperación estará marcada por la evolución de su lesión, según indica el parte médico emitido por el club.

La atacante italiana ha disputado esta temporada seis encuentros en donde tan solo no fue titular ante el Madrid CFF y Deportivo ABANCA . Suma 384 minutos esta temporada y ha marcado un gol, ante el Espanyol, en un encuentro que finalizó en empate a dos.

El rendimiento ofrecido por la ex sevillista estaba creciendo progresivamente a medida que acumulaba minutos pese a no reflejarse así en su cuenta goleadora particular. En el cuadro verdiblanco, comparte delantentera con Priscila y es la encargada de bajar a recibir de espaldas y abrir a las bandas. La confianza de Antonio Contreras sobre ella es alta y así lo refleja alineándola cada domingo.

La lesión que sufre está estipulada por los especialistas entre cuatro y seis semanas aunque podría acortar plazos según la evolución de la misma. Si se cumple con el plazo esperado, se perdería el derbi sevillano ante su ex equipo que correspondería a la jornada 9 que tiene fecha para el fin de semana del 16,17 de noviembre justo una semana después del derbi masculino y que coincide además con el parón por selecciones masculino.

El próximo encuentro ante el Rayo Vallecano es vital para el conjunto heliopilitano y en especial para su técnico que podría peligrar su puesto si no sacan un resultado positivo. El partido corresponiente a la jornada 7 se jugará el sábado a las 18:00.