Amorós, el técnico español que triunfa en la 'Premier' femenina

En muchas ocasiones, abandonar tu hogar y zona de confort es sinónimo de evolucionar. Juan Carlos Amorós, madrileño de nacimiento pero con prácticamente media vida fuera de España, es el actual entrenador del Tottenham Hotspur femenino y recientemente ha sido nombrado como el mejor entrenador del mes de septiembre por la FAWSL (Primera División Femenina inglesa) siendo debutante en la competición, tanto él como el club.

"Estar nominado junto al técnico del Arsenal, Chelsea y City es un orgullo. Ya estar nominados era importante para nosotros y las chicas . Es un premio al trabajo de todos. Estamos muy contentos", declara el madrileño.

La primera vez que Amorós emigró lejos del territorio nacional fue para jugar al fútbol. Pasó por Escocia y Holanda: "Estuve en la Segunda División escocesa jugando, también en Holanda, España...". Cuando finalizó su carrera como jugador cuenta que se "mudo con su chica a Londres" y allí recibió una oferta para entrenar en Estados Unidos pero luego el destino le volvería a llevar a la ciudad londinense: "En Londres me surgió una oferta de 6 meses para entrenar en Estados Unidos. Cuando acabé, eché mi currículum en el Tottenham y me aceptaron. Primero iba a estar en el equipo reserva pero luego pasé a la primera plantilla".

El día que aterrizó en el conjunto inglés, no estaban aún en la élite. El técnico habla con orgullo del ascenso progresivo de la entidad sin recurrir a la compra de plazas como hizo el Manchester United: "Nosotras conseguimos el ascenso de forma deportiva y escalonada". Resalta además, la profesionalidad en la que viven sus futbolistas actualmente: "Nuestra estructura es profesional. Las futbolistas viven del fútbol y los campos son una maravilla aquí en nuestras instalaciones. Antes, la sección era adyacente al Tottenham y ahora pertenece de pleno derecho al club", una realidad bien distinta a la que se experimenta en España.

Mauricio Pochettino, entrenador de la primera plantilla masculina de la entidad, realizó sus prácticas del curso de entrenador en el Espanyol Femenino. Amorós admite que el argentino siempre tiene un ojo puesto en el femenino y expone los numerosos 'puentes' que hay entre los dos primeros equipos: "Cuando nos vemos muestra mucho interés. Compartimos además los departamentos de análisis, preparación física y médico con el primer equipo masculino. Somos un equipo multidisciplinar".

El pasado Mundial de Francia ha supuesto un impulso importante en el fútbol femenino que países como Inglaterra han sabido aprovechar. Esto dice Amorós sobre el avance del fútbol femenino inglés con respecto al español: "La competición ha evolucionado muchísimo. El Mundial ha sido un gran impulso. Ya desde el anterior que Inglaterra quedó tercera se notó un cambio. Cada vez hay más atención y las futbolistas son referentes no solo para chicas, también para chicos. La visibilidad es enorme a través del FA Player donde se pueden ver todos los partidos en abierto desde cualquier parte del mundo. Además, han vendido los derechos de TV a Mexico, Noruega... Están tomando mucha ventaja mientras que en España sigue habiendo problemas con los derechos de TV. Se hace complicado el seguimiento", relata.

En España, la ausencia de un convenio colectivo que regule los derechos de las futbolistas ha provocado que estas convoquen una huelga. Un hecho que el técnico español, no pasa desapercibido: "Sigo todo lo que está pasando en España. Es un problema que en una liga no se vean todos los partidos. Estoy muy de acuerdo con el comunicado que sacó el FC Barcelona. Cuanta más exposición tenga el fútbol femenino, mejor. Que no exista un convenio que mejore las condiciones puede acabar minando las posibilidades de expansión del fútbol femenino español".

Como entrenador que es, siempre que puede echa un ojo a la Primera Iberdrola y destaca el buen "talento joven" que existe y pone sobre la mesa el nombre de Eva Navarro, que si pudiera, se la vestiría con la elástica de las Spurs. También subrayó el buen trabajo del Betis en las últimas temporadas: "El Betis en los últimos años ha trabajado bien y Rosa Márquez es una futbolista que personalmente me gusta". Se permitió el lujo además de desvelar a uno de los talentos emergentes del Tottenham, Jessica Naz: "Tenemos grandes expectativas con ella. Una pena su lesión".

Por último, admite que está contento en Londres pero no cierra la puerta a un posible regreso a España: "Mi vida está aquí pero nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro. Voy como el 'Cholo' partido a partido. Estoy muy contento en el Tottenham, es un gran club con una gran proyección pero no le cierro la puerta a nada", sentencia.