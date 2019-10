Virgy García: "Aposté por el Sevilla y el Sevilla apostó por mí"

El Sevilla FC Femenino consiguió cortar una racha de cuatro partidos sin ganar el pasado domingo ante el Espanyol. En aquel encuentro que ganaron las hispalenses por 4-0; volvió a ser protagonista la medio cordebesa, Virgy García (15/12/1988) que fue una futbolista diferencial en el conjunto sevillista. A sus 30 años, vive su mejor momento de forma y atiende a ESTADIO Deportivo para valorar la presente campaña, los temas que rodean la actualidad del fútbol femenino y su llegada al club procedente del eterno rival, el Real Betis.

-Esta semana la afrontan desde otro punto de vista tras lograr de nuevo el triunfo ante el Espanyol...

-Ganar el domingo y empezar la semana con tres puntos se toma de forma diferente, con otra alegría, otra dinámica... Es cierto que llevábamos cuatro encuentros sin puntuar ni meter gol pero quién haya visto esos partidos sabe que ocasiones hubo y hemos tenido también un calendario complicado. Ni antes cuando no metíamos eras malas ni ahora que marcamos cuatro goles vamos a marcar cuatro todos los partidos. Lo importante es crear ocasiones y marcar las que tengamos. El domingo nos quitamos un peso de encima tras el primer gol.

-¿Cómo ve al Levante de María Pry? Se ha vuelto a reforzar muy bien...

-El Levante a nivel individual tiene uno de los mejores equipos del campeonato. Les está costando arrancar porque las futbolistas se tienen que acoplar al fútbol de Pry que está muy marcado y definido. Últimamente están ganando con solvencia los últimos partidos. Al final terminarán acoplándose las futbolistas a María. Es uno de los equipos más fuertes a los que nos podemos enfrentar. Tradicionalmente, al Sevilla se le ha dado bien Buñol.

-Ya qué es entrenadora... ¿Qué análisis hizo de la racha negativa que experimentasteis?

-De cara a puerta no estabamos teniendo esa lucidez que tuvimos contra Espanyol o Granadilla. Hemos trabajado mucho esa parcela de juego pero no teníamos la confianza necesaria como para terminar de acertar. Desde el cuerpo técnico nos la trasmitían pero a la hora de materializar nuestras ocasiones no la teníamos. Aquí estuvimos a punto de sacarle algo al Barcelona que hasta el 88' no tenían nada hecho. El fútbol también son dinámicas. Ahora al Deportivo por ejemplo le entra todo. Intentaremos estirar al máximo la confianza de dinámica y meter goles.

-Su fichaje fue polémico porque pasó del Betis al Sevilla. ¿Considera que la expectación que se creó también supone un creciente interés de la sociedad en el fútbol femenino?

-Así es. Es una muestra de que el fútbol femenino está creciendo. Cuando hubo tantos cambios de jugadoras del Sevilla al Betis cuando se creó el club verdiblanco, no hubo tanta polémica. Cada vez hay más aficionados que van a vernos a nuestros partidos. Yo sabía de la polémica que iba a despertar. Yo aposté por el Sevilla, el Sevilla apostó por mí y a pesar de muchos comentarios desafortunados, estoy contenta del paso que dí. Era la mejor decisión que podía tomar en ese momento y por supuesto, nunca hablaré mal de algún club en el que he estado. Me han tratado genial allí donde he ido.

-Ahora está siendo entrenada por Toro, un entrenador reconocido en la Primera Iberdrola y ha estado con otra entrenadora 'top' como María Pry. Menudo privilegio...

-Cuando a mí me llama Cristian y Amparo, si yo creo en el cuerpo técnico, voy a muerte con ellos, soy muy fiel a ellos. Yo a Cristian lo admiraba de su anterior etapa en el Valencia y me encanta su modelo de juego. Tanto Pry como Toro se parecen mucho porque son entrenadores que les gusta tener el balón y ser protagonistas en el campo, algo que me beneficia. Al estar en mi 'última etapa' como jugadora, intento aprender también como entrenadora y enriquecerme todo lo que pueda de Cristian.

-Pry hizo el año pasado cambios en su disposición táctica. Pasó a jugar con 4-4-2 en rombo y le dio el rol de la media punta. Sin duda fue su mejor temporada. ¿Cómo se siente dentro del sistema de Toro?

-Con María al conocerla de tantos años fue fácil. Ella me dio esa posición en donde yo he rendido más y me daba mucha libertad. Rendí a un nivel que hacía tiempo que no lo daba. Con Cristian me pasa algo parecido. Él me dice que parta desde la izquierda pero me da libertad para jugar por dentro y asociarme con las de arriba. No todos los entrenadores te dan esa libertad. Él (Toro) no quiere que me quede en los costados, quiere que me mueva para generarle espacios a Olga o 'Pancha'.

-¿Cúanto se lleva practicando el golpeo de falta en los entrenamientos?

-Me gusta practicarlo todas las semanas. No todos los días porque no podemos pero los viernes y los sábados me pongo a chutar. Me gusta que roten las porteras porque no es lo mismo tirarle faltas a Sara, 'Noe' o Cata. Me gusta lanzar las faltas desde siempre...

-¿Qué opina del debate que se generó en torno a la portería del Sevilla? ¿Perjudica o beneficia el tener tres porteras de tanto nivel?

-Siempre que vengan jugadoras de ese nivel, bienvenidas sean. La competitividad en este equipo es máxima en todos los puestos. Cristian quería tener tres porteras y tenemos la fortuna de tener tres de nivel selección. Ellas se lo toman con una rivalidad sana por la competicia de un puesto.

-¿Cómo ve al Betis esta temporada? Les está costando arrancar...

-Están con un entrenador nuevo que viene con una idea de juego distinta a la que planteaba María Pry, también ha habido cambios en las jugadoras... Esperaba otra cosa pero tienen que intentar acoplarse al modelo de juego e ideas de Antonio Contreras. Al estar acostumbras a un estilo tan marcado... Ahora les está costando encontrar la fórmula de lo que quiere jugar Antonio.

-Al ser cordobesa... ¿Qué opina de la situación que está viviendo el Córdoba Femenino?

-Como cordobesa me da mucha pena. Cuando se creó el equipo me hizo mucha ilusión porque mi ciudad por fin apostó por el fútbol femenino. Jugué poco tiempo en Córdoba porque no había equipo en el que yo podía jugar. Esta situación es una pena para la ciudad, las jugadoras... Las que son de fuera están pasando por una situación límite: Aquí el perjudicado es el fútbol femenino. Si las jugadoras no cobran un mes... Lo pasan muy mal. Ojalá se solucione lo antes posible y le mando mucho ánimo a las jugadoras y al club.

-El Mundial ha supuesto un punto de inflexión en el fútbol femenino. Sin embargo, parece que España no está sabiendo aprovechar el tirón: Lucha por los derechos de TV, el convenio continúa sin firmarse, ahora huelga...

-Hay que aprovechar el buen momento que vive el fútbol femenino tras el mundial. Es cierto que cada vez se está apostando más y hay clubes que tienen a sus jugadoras en muy buenas condiciones, aquí en el Sevilla las condiciones son buenas y nos tratan muy bien. Los equipos que se están quedando un poco más atrás tienen que apostar de verdad por el fútbol femenino. Se escucha mucho eso de ... 'El fútbol femenino no genera lo mismo que el masculino' eso es así pero las futbolistas no piden cobrar lo mismo que ellos, no quieren esos chalets, ni esos cochazos... Las jugadoras necesitan unos derechos mínimos.