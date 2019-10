El Sevilla Femenino y María Pry se volverán a ver las caras

Este domingo a las 12:00 el Sevilla FC Femenino viajará a Valencia para enfrentarse a uno de los mejores clubes de la Primera Iberdrola, la UD Levante, que viene de golear al CD Tacón en la última jornada y van cuartas en la tabla. En el banquillo del cuadro granota se sienta María Pry, una vieja conocida de las andaluzas que hasta la temporada pasada era la entrenadora del Betis Féminas y que jugó y entrenó en la entidad hispalense.

El conjunto levantinista pese a tener una de las mejores plantillas de la competición, no ha arrancado el curso de forma abrumadora. En seis jornadas suman diez puntos repartidos entre tres victorias, un empate y dos derrotas, y uno de los tropiezos además, inesperado ante el Rayo Vallecano ejerciendo de local. Su calendario, no ha sido fácil pero tampoco el más complejo. Han jugado contra Real Sociedad, Granadilla (fuera de casa) y Atlético de Madrid. A los equipos de María Pry siempre les cuesta engrasar la máquina en las primeras jornadas fruto de su marcado estilo de juego. Con el Betis por ejemplo, no llegó a ganar en ningun estreno.

Esta es su primera temporada en el Levante y cuenta con un número importante de fútbolistas que no han sido entrenadas por ella y la adaptación de la plantilla a lo que propone Pry, lleva un tiempo. No obstante, contra el Tacón en la pasada fecha, ya se vio a un equipo que cada vez tiene los automatismos más asimilados.

Uno de los problemas a los que se está enfrentando la UD Levante esta temporada está siendo la falta de gol. Una de sus delanteras llamadas a ser importante, la granadina Esther González, aún no ha visto puerta y en total el equipo ha marcado seis goles, siendo las cuartas que menos puerta ven junto al Madrid CFF. Sin embargo, compensan la falta de gol con su solidez defensiva. Actualmente son el club menos goleado con dos dianas. A pesar de ello, no son ni mucho menos un equipo que se encierre atrás, ellas se defienden con la posesión de balón, una idea que lleva María Pry por bandera. En cuanto a bajas, solo contarán con la de la portera rumana Andreea Paraluta. Será un partido especial para Rocío Gálvez que se medirá a uno de sus clubes formativos y hasta la temporada pasada, vestía la camiseta del Betis.

El Sevilla en cambio, viene de volver a la senda del triunfo tras ganar cuatro a cero al Espanyol y quitarse la ansiedad de cara a gol puesto que llevaban cuatro partidos sin marcar. En el último encuentro destacó Karpova con un doblete, elegida MVP por LaLiga en la última jornada, y la polaca Emilia Zdunek que jugó su primer partido como titular a un gran nivel. Las hispalenses cuentan con las bajas de Amparito, Lucía Ramírez y Blanca Moreno. Las andaluzas guardan un buen recuerdo de su última visita a Buñol puesto que allí eliminaron al Levante en los cuartos de final de la última edición de la Copa de la Reina en la tanda de penaltis.

El Levante - Sevilla será también un duelo de entrenadores. Se enfrentan dos de los técnicos más reconocidos de la Primera Iberdrola. Ni Toro no sabe lo que es perder contra Pry y Pry no sabe lo que es perder contra el Sevilla. El embite será pitado por la colegiada Ainara Acevedo Dudley del Comité Catalán.