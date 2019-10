Ada Hegerberg hace historia en la Champions

La delantera del Olympique de Lyon, Ada Hegerberg, se ha convertido a sus 24 años en la máxima goleadora histórica de la UWCL (Champions League femenina). La noruega ha superado en dos unidades llegando a la cifra de 53 goles en 50 partidos, el récord que ostentaba la alemana Anja Mittag que se quedó en 51 tantos.

En la ida de los octavos de final ante el Fortuna Hjorring danés, marcó un doblete e igualó a la mítica delantera bávara. En el encuentro de vuelta de la misma eliminatoria ha sido cuando definitivamente, ha dejado atrás dicha cifra rebasándola marcando de nuevo un doblete.

Hegerberg salió de inicio y vio portería en el minuto 12 y 46', siendo sustituida por Nikita Parris en el 56 de partido. El equipo más laureado de europa ganó el encuentro 7-0 y el global de la eliminatoria fue de 11-0. En el partido también 'mojó' la ex del Levante, Jessica Silva. Le Sommer marcó su gol número 46 en la Champions e igualó la marca de la brasileña, Marta Vieira

Su relación con el gol viene desde siempre. Con 16 años se convirtió en la futbolista más joven en marcar un hat-trick en la Primera Divisón Noruega y lo hizo en siete minutos. En el Turbine Postdam, donde no llegó a coincidir con Mittag por una temporada, marcó 28 goles en dos cursos y llamó la atención del gigante europeo, el Olympique de Lyon, equipo con el que suma seis temporadas.

Pese a su juventud, posee un gran palmarés al estar tantos años en la élite del fútbol femenino europeo. Cuatro ligas francesas y cuatro Champions consecutivas, tres Copas de Francia, una Copa de Noruega y una Supercopa francesa están en sus vitrinas. La última Copa de Europa que alzó la disputó contra el FC Barcelona en la temporada pasada y marcó tres goles. En cuanto a premios individales destaca el Balón de Oro que consiguió en 2018 (el primero para una mujer) y para el que está nominada en 2019. En aquella gala de hace un año, lanzó un poderoso mensaje a las nuevas generaciones de futbolistas femeninas: "Crean en sí mismas".

Además de ser una jugadora diferencial dentro del terreno de juego, destaca por reivindicar el papel de la mujer dentro del fútbol. En 2017 tras la Eurocopa, amenazó con no ir más con su selección hasta que no hubiera igualdad de salario y condiciones en el fútbol noruego y cumplió con su palabra de no ir a la última Copa del Mundo disputada en Francia. Con ello ha conseguido que se equipararan los sueldos en la Federación Noruega pero aún queda tela por cortar, es por ello que aún sigue sin vestir la camiseta del combinado noreuropeo

A buen seguro, Hegerberg continuará expandiendo su leyenda en la Champions. Desde su primer gol con el Stabaek noruego en la máxima competición europea de clubes con apenas 17 años hasta el día que se retire, tendrá tiempo para pulveriar todos los registros goleares.

Así queda la tabla de goleadoras histórica de la UWCL:

Ada Hegerberg: 53

Anja Mittag: 51

Conny Pohlers: 48

Le Sommer: 46

Marta Vieira: 46