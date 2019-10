Jenni Hermoso lleva más goles que siete equipos de Primera

La Primera Iberdrola continúa su curso y este fin de semana tendremos el octavo capítulo antes del parón por selecciones y de la jornada de huelga que afectará a la jornada 9. Una futbolista que no levanta el pie del acelerador -y no tendrá pensado levantarlo- es, Jenni Hermoso, la máxima goleadora de la competición con ocho tantos, dos de ellos de penalti.

La ariete internacional española llegó al FC Barcelona este pasado verano procedente del Atlético de Madrid con el que ganó la liga y llegó a la final de la Copa de la Reina. En el Mundial de Francia, fue el faro de España. La madrileña volvió así, al cuadro culé de donde salió en 2017 rumbo al PSG.

En la campaña pasada terminó siendo la máxima goleadora con 24 dianas y en la actual, sigue liderando la tabla de artilleras con sus ocho tantos en seis encuentros. La estadística le sale a más de un gol por partido, unos números, que ya desearían tener algunos equipos de Primera. La delantera del Barça ha visto portería en más ocasiones que siete equipos de la competición doméstica. Los clubes en cuestión son: Sporting de Huelva (1), Espanyol (5), Granadilla (5), Madrid CFF (6), Real Sociedad (6), Betis (7) y Rayo Vallecano (7) y empata a goles con el CD Tacón (8).

En las siete jornadas disputadas, tan solo se ha perdido un partido (ante el Sporting de Huelva por motivos personales) y en la primera fecha ante el Tacón, no partió de inicio debido a que recientemente, había estado tocada y no estuvo disponible, por ejemplo, para el partido amistoso de la selección española contra Francia. No obstante, en los 37 minutos que estuvo sobre el verde del Johan Cruyff, marcó un hat-trick, hasta el momento, el único que ha firmado este curso.

A parte de ser una goleadora nata, la espigada delantera se caracteriza por ser una de las mejores playmakers de Europa. Marca y hace jugar, lo que la hace una futbolista única. Sin duda es, uno de los mayores talentos que ha dado el fútbol femenino español.

Este próximo fin de semana, las culés recibirán al Levante, las candidatas para pelear por la tercera plaza e intentar asaltar la segunda posición. Las de María Pry son el segundo equipo menos goleado de la liga, solo superado por el mismo Barça. Hermoso tendrá ante sí una de las defensas mas fiables del campeonato a la que tratará de perforar para alargar su racha de seis partidos consecutivos marcando en liga o lo que es lo mismo, ha 'mojado' en todos los encuentros que ha disputado.