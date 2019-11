Así les fue al Betis Féminas y Sevilla FC en la jornada 8

Este fin de semana era clave para los equipos sevillanos. Tanto Sevilla como Betis merodean las posiciones de descenso y una victoria en sus respectivos encuentros, les hubiera hecho irse al parón tranquilos. Sin embargo, no lograron sacar adelante sus partidos y los dos se encuentran actualmente con 6 puntos de 24 posibles y a una unidad del descenso que marca el CD Tacón con cinco. La diferencia entre béticas y sevillistas es que las rojiblancas ya se han enfrentado a Barcelona, Atlético y Levante.

Sevilla 1-2 Real Sociedad

Sin Virgy en el once inicial, ya se podía prever que al Sevilla le iba a costar tener el control en el centro del campo. Con Olga en el lateral izquierdo, las andaluzas iban a perder frescura en la banda izquierda en zona de tres cuartos. Las hispalenses no comenzaron metidas en el choque y lo pagaron con un gol de Latorre en el minuto 15. A partir de ahí, las de Toro (aunque en ese día dirigidas por Alonso López por la sanción del argentino) reaccionaron y se sucedieron las ocasiones del cuadro local siempre con el mismo final, parada de Quiñones. Hasta tres ocasiones claras tuvo el Sevilla para marcar antes de irse al descanso. Payne y Karpova tuvieron las mejores a la que se sumó, un larguero de Falknor que enganchó una bolea en un saque de esquina. De nuevo, la falta de puntería condenó a las nervionenses. La guardameta donostiarra realizó buenas acciones pero bien es cierto que los disparos de las jugadoras en cuestión fueron 'al muñeco'. La Real bajó sus prestaciones en los últimos 20 minutos del primer acto y las sevillistas no lo supieron aprovechar.

La segunda mitad comenzó como la primera, con el Sevilla aún en el vestuario. Kiana Palacios tras dos grandes intervenciones de Cata Coll remató al tercer rechace e introdujo el balón en la portería hispalense ante la pasividad defensiva. La entrada de Virgy y Almudena le dieron frescura a la medular sevillista pero se toparon ante una Real Sociedad que a diferencia del Sevilla, si estuvo expeditiva en defensa e intensa en el repliegue defensivo y correcta en la presión en bloque bajo. Virgy logró el 1-2 en el 67' tras botar una falta donde nadie logró tocar el balón y ello despistó a Quiñones y en el tramo final, a través de balones colgados al área, intentaron buscar el empate sin suerte. En el alargue, reclamaron dos penaltis las jugadoras del Sevilla por una supuesta mano dentro del área y un derribo a Maite Albarrán en la zona de castigo.

El Sevilla desaprovechó una buena oportunidad ante una Real Sociedad que llegaba sin su jugadora estrella, Nahikari García, y de no ganar en tres partidos mostrando una imagen floja. Tampoco hizo un gran partido en Sevilla (lo más justo habría sido un empate) pero a diferencia de las locales, si supieron aprovechar los fallos del contrario y materializar sus ocasiones.

CD Tacón 1-1 Real Betis Féminas

Las de Antonio Contreras llegaban al partido con el mal gusto del último encuentro en el que fueron superiores contra el Rayo Vallecano y no pasaron del empate. En esta ocasión, se medía a un rival que tenían muy próximo en la tabla, el CD Tacón. Duelo de necesidad entre ambos equipos que terminó en tablas y sin afición bética que se quedó en 'la calle' por la política del club madrileño de no poner en venta entradas. Solo pudiendo acceder así, los abonados al Real Madrid o invitados por el club.

La tónica habitual del encuentro fue dominio del Tacón y un Betis que achicó aguas en defensa como bien pudo. A contrapronóstico, puesto que en esta temporada les está costando marcar 'a la primera' se adelantó en el marcador el Betis en la primera parte tras dos rechaces dentro del área del Tacón y tuvo que ir Priscila al rescate para perforar la portería defendida por Ana Valles. El gol no desmelenó al cuadro verdiblanco que vio como se sucedían las ocasiones del club capitalino.

En la segunda parte, arrancó de nuevo con un Tacón buscado la portería contraria y logrando e l merecido empate en una acción a balón parado que remató la alemana Babett Peter en el primer palo. Entre Ubogagu y Jakobsson trataron de estirar a la defensa andaluza en el segundo acto abriendo el campo por los costados y mandando envíos al área. Uno de ellos además, se estrelló en el larguero a remate de Malena Ortíz. Los palos, fu eron el mejor aliado del cuadro heliopolitano en el partido ya que las locales enviaron hasta tres tiros a la madera. En ataque, el Betis apenas apareció. Tan solo algún tímido acercamiento siempre comandado por Irene Guerrero que fue de las pocas que intentó obtener control del partido y generar en campo contrario. En el tramo final, Ubogagu tuvo un mano a mano que solventó a la perfección Gerard que cuajó un gran partido. La más destacada junto a la capitana. Partido muy insípido de las visitantes.

El empate dejó insatisfechos a ambos equipos pero el Betis lo debe dar por bueno dada las circunstancias que se dieron en el encuentro. A un punto de la zona de descenso y con seis unidades, las de Contreras ocupan la decimotercera posición, la más baja a estas alturas desde que está en Primera.