La Peña Bética Valdemoro se quedó en 'la calle' en el Tacón - Betis

El Tacón no vende entradas para el público en general

El Tacón no vende entradas para el público en general Real Betis

En las instalaciones de Valdebebas se volvió a producir un hecho insólito por el cual, el CD Tacón que será el Real Madrid la próxima temporada, está recibiendo muchas críticas. Y es que, el club no pone a la venta entradas para la afición en general y solo pueden acceder aquellas personas que sean abonadas del Real Madrid o con invitación. Esto no es por problemas de espacio debido a que la grada principal del campo donde juegan en las pertenencias de la entidad merengue no se ha llenado aún esta temporada.

Este fin de semana se disputó el encuentro entre el Tacón y el Real Betis que se correspondía con la jornada ocho de la Primera Iberdrola que acabó en tablas (1-1). En la grada, como viene siendo habitual, solo había afición local quedándose fuera, entre otros aficionados con ganas de disfrutar de un encuentro de la Primera División Femenina, la Peña Bética Valdemoro de Madrid que suele ser habitual en los encuentros tanto del equipo femenino como masculino en la capital de España.

José María Cáliz, expuso en su cuenta de Twitter el malestar generalizado por esta circunstancia tachándola de "vergonzosa".

VERGONZOSO el @CD_Tacon y @laligaiberdrola al permitirlo, el que la afición de nuestra @PBValdemoro no podamos ir al partido a animar a nuestro @RealBetisFem por no poner a la venta entradas. Así no hacéis crecer el fútbol femenino...?? — Cáliz (@CalizValdemoro) November 3, 2019 El presidente de la Peña,, expuso en su cuenta de Twitter el malestar generalizado por esta circunstancia tachándola de

Esta medida, en la atmósfera en la que nos encontramos donde el fútbol femenino necesita visibilidad y a ello ayuda exponencialmente la asistencia a los campos, hace un flaco favor a la expansión del fútbol femenino en España.