Celia Jiménez: "La época del Sevilla fue una de las más bonitas"

La andaluza más internacional, Celia Jiménez (20/06/1995), pondrá rumbo a Australia en los próximos días y se convertirá así, en la primera española en jugar en la liga australiana femenina de fútbol (W-League), en concreto lo hará en el Perth Glory. Una aventura que se suma a las que ha tenido en Sevilla, Alabama, Iowa, Seattle y Malmö. Todo ello compaginado con sus estudios de ingeniería aeronáutica y en breve comenzará un MBA (Master in Bussines Administration) en la Universidad de Washingtong. En los días previos preparando los últimos detalles antes de embaucarse en su nuevo proyecto, atendió a 'Andalucía es Deporte en RAI' de Canal Sur Radio.

De nuevo, a la ex sevillista se le presenta una etapa a la que a cualquiera le supondría 'vértigo' a la hora de dar el salto. Ella, acostumbrada este tipo de cambios, se muestra 'motivada e ilusionada'. "Tengo muchas ganas de seguir creciendo a nivel futbolístico y a nivel personal. Puede suponer un paso importante en mi carrera", contó.

La natural de Alcaudete (Jaen) llegó a disputar con Seattle Reing (equipo al que volverá tras su etapa en el Perth Glory) los playoffs por el título de la National Women's Soccer League (la liga norteamericana) en el que cayeron en semifinales contra el equipo que terminó campeón, el NC Courage. A pesar de el contratiempo, considera que esta ha sido una campaña 'bastante positiva'. "Para mí era un sueño que tenía desde pequeña el jugar en la liga profesional de Estados Unidos. A pesar de las lesiones que hemos tenido esta temporada hemos sabido anteponernos. Nos hemos quedado con ganas de más e intentaremos llegar más lejos la temporada que viene", afirmó. En su club coincidió con la reciente 'The Best', Megan Rapinoe. Sobre ella subrayó que como compañera es "impresionante" y destaca la "calidez" con la que le recibió el vestuario.

Como todo en esta vida, tiene un principio. Celia en el momento que decide 'cruzar el charco' estaba jugando en el Sevilla FC y estudiando el Bachillerato. Una vez terminada dicha etapa académica su prioridad fue encontrar un equipo en el que pudiera "seguir compitiendo" y "estudiar". El lugar más adecuado era sin duda irse a Estados Unidos. Otro mundo a la hora de confeccionar un sistema educativo que les permita a los deportistas compaginar estudios con deporte. Y lo hizo con un nivel de inglés 'colegio'. "Tenía claro que quería seguir jugando y seguir compitiendo a un buen nivel. En Estados Unidos me dio la oportunidad de hacer ambas y de tener las facilidades que te ponen a nivel académico a la hora de poder competir. Ahora que ya he terminado, me alegro mucho de ese paso que di", aseguró la ingeniera aeronáutica.

La jienense realizó sus primeros 'pinitos' en el balompié en el Real Jaén, con el que debutó en Primera División con tan solo 14 años. Tras ello, fichó por el Sevilla siendo esta, la primera vez que abandonó a su familia y círculo más cercano para cumplir su sueño. Fue una etapa que guarda con mucho cariño. "Para mí la época del Sevilla fue una de las más bonitas de mi carrera. A pesar de que tuve que dejar atrás mi familia y mudarme a una ciudad nueva muy pequeña, me acogieron como si fuera parte de esa familia, ese club, y por ello siempre estaré agradecida", además cuenta todo lo que ha avanzado el club desde que se fue hasta el día de hoy: "Estuve hace más o menos un año de vuelta saludando a las compañeras e incluso estuve entrenando algunos días allí. Ahora veo que el equipo cada vez está mejorando más y que la directiva ha encontrado un buen cuerpo técnico. Entre todos conseguirán los resultados que la entidad se merece". Ante la posible huelga, aún no se conoce si se disputará la jornada 9 de la Primera Iberdrola que coincide con el derbi sevillano. Como ex sevillista, fue cuestionada con respecto al partido y destacó que será "un gran espectáculo" y añadió la "importancia" que tiene la prensa para darle difusión a este tipo de eventos. "El hecho de que estemos hablando de derbi denota que los medios poco a poco le están dando importancia. Ahora el fútbol femenino está en crecimiento y la labor de los medios de comunicación en este ámbito es muy importante. La Primera Iberdrola está en momento de auge y pienso que va a ser un enfrentamiento bastante duro y que serán unos 90 minutos para disfrutar".

Tampoco quiso escapar la internacional española la oportunidad de referirse a la huelga convocada por las futbolistas para este fin de semana como consecuencia del bloqueo que existe en la firma del primer convenio colectivo del fútbol femenino de la historia. "Estoy en contacto con ellas y tienen mi máximo apoyo y respaldo". Una realidad bien distinta a la que vive en el país norteamericano. "En la NWSL todas las jugadoras tienen contratos profesionales", sentenció.

Por último, fue cuestionada acerca de una posible vuelta a España de la que afirmó que a día de hoy "solo piensa Australia y en el Máster" y en disfrutar "el día a día" finalizó.