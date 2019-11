Los peligros de Polonia

La selección española continúa su camino hacia la Eurocopa de 2021 que se celebrará en Inglaterra. Hasta ahora, el camino de la absoluta ha sido impoluto. Dos partidos y dos victorias para las entrenadas por Jorge Vilda. En su próximo compromiso se desplazarán para enfrentarse a una dura piedra de toque, Polonia. El rival más duro del grupo. El partido se jugará este martes a las 18:00 en el Arena de Lublin.

Pese a que ocupe una posición más alta en el Ranking FIFA que el anterior rival de las españolas, República Checa, tiene muchos más argumentos para hacerle daño a España (las checas están en el puesto 28 y Polonia en el 29). En la retina aún está el último enfrentamiento entre ambos combinados en la Copa Algarve 2019 que terminó con un claro 3-0 a favor de las polacas y donde el cuadro nacional sufrió lo indecible a campo abierto. En aquella edición del torneo, Polonia llegó a la final y perdió 0-3 contra Noruega.

La principal arma del combinado que ejercerá como local es la de Ewa Pajor. La delantera del Wolfsburgo es una locomotora en el ataque. Su velocidad punta, la hace una futbolista muy complicada de frenar y más para una selección que juega con la defensa adelantada como España y que no se caracteriza por un repliegue veloz. Además de eso, posee un gran instinto goleador que la ha llevado a marcar 24 goles en la liga alemana el pasado curso a sus 22 años. Es una de las jugadoras llamadas a liderar el fútbol femenino en el futuro. En el encuentro de la Copa Algarve, hizo lo que quiso con la defensa rojigualda y marcó un tanto y dio otro. A parte del resultado, España lamentó la grave lesión de Marta Carro que se lesionó del ligamento cruzado anterior en aquel compromiso internacional.

Además de Pajor, también destaca la sevillista Emilia Zdunek. En Polonia suele jugar o de interior derecha o de mediapunta suministrando balones interiores al espacio para que sean aprovechados por la ariete del Wolfsburgo. Junto a ella, también destacan la guardameta Kiedrynek (PSG), las defensoras Sikora (Juventus), Mesjasz (Turbine Postdam), Dudek (PSG), la interior derecha Balcerak (Sand) que también se la lió a España o la mediocentro Tarczynska (Wolfsburgo). Esta selección se caracteriza principalmente por un fútbol ordenado en defensa y muy rápido en ataque con transiciones aceleradas, además, hacen un buen uso del balón parado. Será un buen examen para la selección española y especialmente para poner aprueba de nuevo su defensa a campo abierto que en los últimos choques, concretamente ante Estados Unidos en el pasado Mundial, demostró que ya va limando dichas dificultades. 'La Roja' tampoco tuvo forma de penetrar en la ordenada defensa polaca. Jugar con futbolistas verticales y que abran el campo, puede ser una de las claves para doblegar a las locales.

Actualmente Polonia pasa por su mejor momento futbolístico. No se ha clasificado para ninguna fase final de ningún gran torneo pero cada vez está más cerca y su nivel está creciendo. Esta puede ser su gran oportunidad. Este será su primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2021.

España no debería de tener problemas para ganar ante las polacas. Son superiores y favoritas para ganar el choque. No obstante, tendrán que andarse con cuidado a la hora de jugar con la defensa adelanta y los peligros que conlleva jugar fuera de casa. Si vuelven a dejar espacios a Pajor para que corra, volverán a sufrir. Jorge Vilda no podrá contar para este encuentro con Marta Cardona que sufrió un esguince en el tobillo derecho durante la concentración y ha sido sustituida por la jugadora del Levante, Eva Navarro. España lidera el Grupo D con seis puntos.