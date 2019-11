El gol del Sevilla está preparado para el derbi

Aún con la huelga en el horizonte y la incertidumbre que existe con la disputa de la jornada 9 de la Primera Iberdrola, que afecta entre otros encuentros al derbi sevillano, la escuadra hispalense prepara la semana con normalidad como si se jugara el encuentro. Como es habitual, el club organiza un Media Day previo al choque y las dos arietes del Sevilla FC, Jeni Morilla y Raquel Pinel que suman un tanto cada una, atenderon a ESTADIO Deportivo para analizar la temporada, cómo esta el "gol" en el equipo y los momentos previos al envite contra el Betis.

El inicio de las sevillistas en la competición no ha sido fulgurante, de hecho, seis puntos de 24 posibles no es un balance positivo. Raquel Pinel no quiere achacar este inicio a ningún aspecto externo pero afirma que las exigencias del calendario ha podido ser una causa. "El calendario te influye... Hemos jugado contra Barça, Atlético de Madrid, Levante... Pero son partidos en los que no nos hemos ido con mala sensación. No lo achaco a nada pero todo puede influir", recalca.

En los ocho encuentros que ha disputado el conjunto entrenado por Cristian Toro en este curso, en la mitad, se ha quedado sin marcar y han visto portería en nueve ocasiones. No obstante, en casa registra dos goleadas (4-0 ante Granadilla y Espanyol) pero no termina de ser regular de cara a portería. Ante esta situación, la artillera jienense respondió lo siguiente: "Quizás nos está costando un poco más el materializar las ocasiones de gol en este inicio y hemos tenido oportunidades de hacerlo y sumar algún punto más. Confío en todas las compañeras de arriba (Jeni, Payne, Karpova, yo...). El gol llegará, estoy segura. Tenemos ocasiones y oportunidades. Este partido es bueno para conseguirlo", subraya.

Para paliar la falta de puntería del equipo, el técnico argentino ha cambiado de esquema en varias ocasiones dando entrada a unas futbolistas por otras y planteando esquemas diferentes en la zona de tres cuartos. Pinel y Jeni, con seguridad, son los dos perfiles más rematadores del plantel. Ante las variantes en la composición táctica del equipo coinciden que a ellas personalmente, 'no les afecta'. "No tengo un sistema que me guste mas o menos. Me es indiferente, lo que necesite el mister, ahí estaré para echar una mano", declara Morilla. "Cristian pone un sistema pero luego da libertad a que nos podamos mover. Sabemos el tipo de jugadoras que tenemos. Si está Virgy, nos vamos a asociar más por dentro. Sabes que si Payne está en la banda, le tienes que dar balones al espacio... Es saber a quién tienes al lado y lo que te puede aportar y lo que le puedes aportar a esa compañera", analiza la ex del Valencia.

En la parte de arriba, el cuadro rojiblanco cuenta con distintas alternativas en ataque, una baza que bajo el punto de vista de Jeni Morilla "beneficia" al equipo. "Sinceramente no nos veo mal arriba porque no dependemos de una sola futbolista para marcar gol. De todos los goles, hemos marcado 5 o 6 jugadoras diferentes. Eso es positivo. Tenemos variantes", declara una voz autorizada dentro del vestuario con cerca de nueve años en la entidad nervionense.

Pese a que la disputa del derbi sevillano a día de hoy es una incógnita, la semana y los preparativos previos de cara al partido se están llevando a cabo con total normalidad. Pinel, actualmente una de las capitanas, llegó al Sevilla a principios del 2018 procedente del Aldaia que milita en la Primera Nacional (antes Segunda División). En aquellos días fueron Alicia Fuentes, Maite Albarrán o Marta Carrasco las que le intectaron el 'veneno' sevillista de cara al emocionante encuentro. En esta temporada, le toca a ella concienciar a los nuevos fichajes de la importancia que tiene el partido para la ciudad. "Las nuevas ya se están dando cuenta de cómo es la semana previa al derbi". Morilla por su parte, con amplia experiencia en derbis, desvela cómo se motivan a las nuevas caras con vistas al partido: "Esta semana lo tenemos más fácil porque ha sido el derbi masculino y ven de qué va 'el rollo'... Se dicen 'pullitas', comentarios.. Para que se metan en el papel y se les podrán algún vídeo para motivarlas...", cuenta.

En este tipo de lances, los nervios y las emociones están a flor de piel. No solo hay tres puntos en juego, hay mucho más. Hasta ahora, el Sevilla no ha conseguido ganarle al Betis ningún derbi, ni en Primera, ni en Segunda División y ante sí, se les presenta una nueva oportunidad esta temporada. Jeni, desde la voz de la experiencia, analiza las posibles claves en las que puede estar el partido y asegura que el control de los "detalles", es fundamental: "Son partidos que se juegan a mucha intensidad y las que somos de aquí, lo jugamos con un plus diferente. El partido estará en detalles y en aciertos de cara al gol".

Por último, aún está convocada la huelga por parte de las futbolistas ante la situación de bloqueo que existe en la firma del primer Convenio Colectivo de la historia del fútbol femenino. Una situación que no agrada a nadie en especial a las protagonistas de esta historia, las futbolistas. Ambas coincidieron en que su club, el Sevilla FC, "cumple todos los requisitos solicitados en el convenio" pero se "solidarizan" y "apoyan" a todas las compañeras que no tienen las mismas condiciones que ellas. "Ojalá se solucione cuanto antes y no tengamos que hacer nada para que nos echen cuenta", sentencia Morilla.