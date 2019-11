María Pry: "El Betis está aún en proceso de adaptación"

La ciudad de Valencia tiene en la Primera Iberdrola a las dos únicas entrenadoras de la liga: Irene Ferreras (Valencia CF) y María Pry (Levante UD). La del cuadro granota estuvo hasta la temporada pasada entrenando al Real Betis Féminas, un equipo que actualmente, no pasa por su mejor momento en la competición y está solo un punto por encima del descenso. La sevillana atiende a ESTADIO Deportivo para analizar la situación del cuadro verdiblanco, la presente temporada del Levante, la del Sevilla FC y la huelga programada por parte de las futbolistas para esta próxima jornada que afecta entre otros partidos, al derbi sevillano del que también habla.

-¿Qué valoración hace de este inicio de campaña con el Levante?

-A nivel de resultados la valoración no es positiva. Hemos perdido encuentros que contábamos con ellos y no estamos contentas con los puntos que tenemos actualmente. A nivel de calidad y de cómo se está entrenando y el compromiso que tienen las jugadoras y el club, ahí si estoy bastante contenta porque creo que poco ya sabemos qué es lo que queremos y se va definiendo la identidad del Levante. Al producirse nuevas incorporaciones y al ser nuevo también el cuerpo técnico supone una adaptación para todos. Aún estamos en ese proceso.



-¿Se está adaptando bien la plantilla a su filosofía de juego?

-Está claro que nuestra plantilla es muy completa y que tenemos jugadoras de un gran nivel. La adaptación como en todos los equipos lleva su tiempo y aquí igual. Al final son jugadoras que han estado con entrenadores distintos y cada uno ve el fútbol de una forma diferente. Estamos intentamos hacerles ver cómo queremos jugar y cómo nosotras vemos el fútbol. Cada día veo que esa adaptación es más clara y estoy más contenta. Ya todas van entendiendo el proceso y como desarrollamos las tareas de entrenamiento y el fin que tienen.

-El Levante se ha postulado como una alternativa seria a Atlético de Madrid y Barcelona en los últimos años. Sin embargo, aún no les ha conseguido rascar algún punto... ¿Realmente hay tanta diferencia?

-Ahora mismo con respecto al Barcelona hay una gran diferencia. La plantilla lleva varios años junta y además ha incorporado a Jenni, Hansen... y están a un nivel brutal. El otro día, Hansen marcó las diferencias, Jenni también por su movilidad... El resto de compañeras por su parte tienen muy claro cómo jugar y a qué jugar. Otros años esa alternativa en ataque no la tenían pero este año sí. Te pueden jugar por dentro con una posesión de balón larga o un ataque en el que te buscan constantemente las espaldas aprovechando la velocidad de Oshoala o Hansen. El Barça está un escalón por encima y todos sus partidos hasta ahora en el Johan Cruyff han sido goleadas.

-¿Y al Atlético de Madrid?



-Con respecto al Atleti, nosotras le competimos de tú a tú. Ese partido lo plantemos muy bien y el equipo hizo un gran trabajo pero la fortuna de cara a gol o las decisiones que tomamos en zona de finalización hizo que el Atlético se fuera con la victoria. Tuvimos varias ocasiones en las que llegamos a la frontal del área en superioridad numérica y no supimos resolverlo. Entre ellas y nosotras esta temporada no ha habido tanta diferencia. Pienso que hicimos un gran partido.

-En el club, ¿cómo tratan a la sección femenina? ¿Hay mucha diferencia con respecto al Betis?

-No los voy a comparar porque bajo mi punto de vista, las comparaciones son odiosas. Lo que si puedo decir es que desde que llegué al Levante me di cuenta de la importancia que tenía la sección femenina es mucha dentro del club. El presidente conoce a todas las jugadoras, habla con ellas, las puertas de su despacho están abiertas siempre para el equipo... La exigencia y el profesionalismo que tienen consigo mismos hace que nadie de los que estamos alrededor nos relajemos. Son futbolistas que tienen un grado de exigencia alto. En la ciudad deportiva, el trato es espectacular. Compartimos campo de juego con el filial y el uso del gimnasio es para todos igual y son detalles que hacen que la sección femenina esté dentro de la normalidad. Hablando de cantera tienen cerca de 250 chicas compitiendo y tienen muchos equipos de cantera con proyectos sólidos y organizan jornadas de tecnificación. El club cree, confía y le da importancia a la sección femenina y tratan al primer equipo como profesional en todos los aspectos.



-Respecto al Betis... ¿Cómo lo ve esta temporada?

-También es un proceso de adaptación. Yo llevaba allí siete años y se tienen que adaptar al nuevo cuerpo técnico y a las nuevas jugadoras. No me cabe duda de que cuando eso se produzca, todo el mundo sabe la garra que tiene ese equipo. Por lo tanto, confío en que de ahí van a salir y lo van a dar todo como estoy segura de que están haciendo. No dudo ni de las jugadoras ni del club ni del cuerpo técnico que está totalmente preparado para revertir la situación. Así que espero que esa adaptación se produzca lo antes posible.

-¿Le parece la actual plantilla lo suficiente como para obtener los resultados de campañas pasadas?

-Lo siento... Pero ahí no puedo opinar. Yo no he confeccionado la plantilla. Si ellos han considerado que esa debía ser la plantilla que tiene que tener el equipo seguramente tengan sus motivos.

-¿Piensa que más de uno/a le puede estar echando de menos?



-No lo sé... Actualmente estoy en el Levante y era una oportunidad que no podía dejar escapar. No sé lo que se pensará de mí allí al margen de todo lo que ocurra porque era lo correcto para que no se produjeran comparaciones. No es positivo... al final nuestro objetivo es trabajar por y para el fútbol femenino y dejar las comparaciones. Habrán personas que echen de menos a María Pry, otras que se alegraría de que María Pry no continuara en el Betis... Y cada persona es libre de pensar lo que quiera.

-En enero se verá las caras por primera vez contra el Betis... ¿Si marca su equipo, lo celebrará?

-Está claro que si mete mi equipo me alegraré porque es síntoma de que las cosas van bien. Yo respeto mucho al Betis. Me ha dado mucho y yo no voy a ir allí a realizar una celebración que la gente se pueda pensar que voy a faltar el respeto. Estoy muy agradecida al Betis porque sin el Betis, María Pry no estaría hoy en el Levante y esa es mi realidad. Para mí será un partido especial porque será la primera vez que vaya a la ciudad deportiva sin el escudo del Betis pero está claro que tendré que darlo todo porque me debo al Levante.

-Y sobre el Sevilla... ¿Por qué no arranca tampoco?

-A Cristian Toro todo el mundo lo conoce dentro del fútbol femenino. Él llegó al club la temporada pasada en la jornada 14 y hasta él necesita de una adaptación. El año pasado en las últimas jornadas consiguió la permamencia y ahora, se ha formado un equipo nuevo donde han habido muchas altas y bajas... El cómo amoldarse a la nueva plantilla y las jugadoras adquirir los automatismos de Cristian... Lleva un tiempo. A veces pensamos que es fácil porque tenemos buenas jugadoras pero luego la unión de cada una de ellas y que entiendan lo que nosotros como técnicos queremos transmitir es complicado. Yo se lo dije aquí cuando nos enfrentamos. Son situaciones que como entrenador no se pasa bien porque se trabaja mucho y no se consigue todo el rendimiento posible de tus jugadoras. En cuanto ese proceso finalice y las jugadoras entiendan lo que pide el entrenador, no dudo de que el Sevilla seguirá avanzando y estará en puestos más altos.

-¿Qué equipo piensa que llega mejor al derbi?

-Pienso que un derbi es diferente. Esa semana prederbi, las emociones, el manejo de las mismas, cómo te vas encontrando... Da igual los puntos que tengas y el puesto que ocupes, tienes que saber competir un derbi y a eso añadirle, lo que implica un derbi en Sevilla. Cómo aquí se vive el fútbol y cómo se entiende, es especial y diferente. Será un encuentro donde no hay equipos favoritos. El que controle mejor las emociones y los detalles que se puedan dar durante el partido, será el que consiga los tres puntos.

-Para finalizar... ¿Es optimista sobre la firma del convenio?

-Sinceramente no sé que va a pasar. La huelga está programada y aún no sabemos si se va a jugar o no. Por la parte que me toca, lo que tengo que hacer es prepararlas para la disputa del encuentro. Si al final ellas deciden que no se juega hay que respetarlo porque es una decisión de ellas como trabajadoras. Es un momento para que todos reflexionemos sobre la situación, pensemos cuál es el camino que queremos llevar con el fútbol femenino y que todo el mundo pongamos de nuestra parte.