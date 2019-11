El Betis jugará el derbi femenino con afición exclusivamente local

A expensas de lo que pueda pasar esta jornada en la Primera Iberdrola -hay convocada una huelga por parte de las futbolistas- tanto Real Betis como Sevilla están actuando como si el partido se jugase. Por ello, esta semana ambos clubes han hecho oficial la hora y lugar del encuentro así como, están previstos actos con motivo del partido.

El partido tiene fecha para este domingo 17 de noviembre a las 12:00 y será en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El escenario en cuestión es el habitual donde juega y entrena la sección femenina del Betis, un campo de hierba artificial y que cuenta con una grada reducida con un aforo cercano a las 700 personas.

El club ha emitido un comunicado este miércoles subrayando que para el derbi, solo podrán adquirir entradas por el valor de 3 euros, aquellos aficionados que sean abonados al Real Betis Balompié pudiendo retirar solo un ticket por abonado. La entrada será de libre acceso para los abonados del Real Betis Féminas, que en esta ocasión, no podrán retirar ninguna entrada adicional para este partido. Las localidades se pondrán a la venta a partir del viernes en las taquillas del Benito Villamarín en horario de 10:00 a 14:00 y si quedara papel, el mismo día de partido desde las 11:00 se podrán adquirir entradas hasta agotar aforo en las taquillas del campo 3, según indica el club.

Esto conlleva a que aquel que no sea abonado del Real Betis o la sección femenina, no podrá tener la oportunidad de acudir al partido, lo que supone también que la afición visitante (la del Sevilla FC) no tenga la posibilidad de ir. Una situación parecida a la que se vivió en el primer derbi femenino de la historia en Primera División en enero de 2018. Aquel choque se jugó en el campo 3 y ganó el cuadro verdiblanco por 1-0, gol de Rocío Gálvez con afición exclusivamente local.

Tanto Betis como Sevilla no pasan por su mejor momento en la clasificación. Ambas escuadras suman seis puntos y están solo una unidad por encima del descenso. En el caso de que se dispute, será un partido en el que se jueguen más que tres puntos, por lo que significa un derbi y por la posibilidad de dejar al rival en una situación deportiva comprometida.