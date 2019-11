Contreras: "Nos dejaremos el alma en el derbi"

Este jueves, en un marco incomparable de la ciudad de Sevilla como es el Patio de Banderas, se produjo la presentación ante la prensa allí citada del derbi sevillano entre Real Betis Féminas y Sevilla FC Femenino correspondiente a la jornada 9 de la Primera Iberdrola y que tiene fecha para el domingo a las 12:00.

A día de hoy, no se sabe a ciencia cierta si el partido se disputará puesto que sigue en pie la huelga convocada por las futbolistas ante el bloqueo existente en la firma del primer Convenio Colectivo de la historia del fútbol femenino español. Pese a la incertidumbre, tanto verdiblancas como sevillistas, preparan la semana con absoluta normalidad como si se jugara el choque. En la presentación del acto para el apasionante partido que divide a la ciudad en dos, la representación heliopolitana encabezada por el entrenador, Antonio Contreras y la futbolista Rosa Márquez, atendieron a los medios allí presentes.

Para el técnico extremeño, este será su primer Betis-Sevilla, sin embargo, ya se ha impregnado del beticismo suficiente y mucha culpa de ello tuvo el pasado derbi -masculino- al que acudió con su familia. "El primero lo viví en el Villamarín. Tuve la opción de ir a la zona de palc o pero preferí ir con mi familia a la grada y vivirlo en primera persona. Me llenó muchísimo, fue impresionante", destacó.

Aún así, considera que él no es quién para transmitirle a las jugadoras más arraigadas a la ciudad de Sevill a lo que significa este partido. "No les voy a explicar qué es un derbi a aquellas jugadoras que llevan viviendo estos partidos muchos años. En este partido no hay excusas. Quien no vaya de verdad, o no se deje la vida en este partido... Yo aportaré la parte profesional y ellas el sentimiento. Vamos a darle un poco de más responsabilidad a ellas", afirmó.

El Betis continúa invicto en todos los derbis que ha disputado, tanto en Primera como en Segunda. Una circunstancia a la que Contreras quitó peso recalcando que el último -en el Villamarín- no ganaron: "La cuestión es ganarlo. En el partido nos dejaremos el alma y las futbolistas me han prometido que van a ir a muerte y que van a sacar el partido sí o sí".

No obstante, la realidad es que aún no se conoce si se jugará o no. La huelga está convocada pero existe la remota posibilidad de que los dos equipos se presenten a jugar. A pesar de la incertidumbre, el entrenador afirmó que están preparando la semana con "absoluta normalidad" y con la "ilusión y las ganas" que la importante cita merece.

La situación del Betis en la tabla no es la mejor. Al igual que el Sevilla suma seis puntos, uno por encima del descenso. Lo que hace que los dos equipos, según Antonio, lleguen con "las mismas necesidades". Por último, aseguró que la lesionada Piemonte -ex sevillista- "ya está entrenando con el grupo" y su convocatoria está "dentro de las posibilidades".

Rosa Márquez: "Estamos al 100% para jugar el partido"

Al igual que Antonio Contreras, Rosa Márquez fue una de las protagonistas en el acto de presentación del derbi. La verdiblanca, pese a su precocidad -18 años- ya es una 'veterana' en este tipo de encuentros. Para ella, los días previos a la disputa del partido son "especiales" y asegura que en el "control de las emociones" puede estar una de las claves del partido. "Se juega mucho con el corazón, pero quién lo juegue con más cabeza quizás tenga más posibilidades de ganar el partido", habló desde la voz de la experiencia.

Se juegue o no, ella tiene claro que van a estar preparadas para lo que pueda pasar. "Nosotras nos estamos preparando al 100% y ya veremos si se juega o no", subrayó.

El Betis llega al choque como decimotercer clasificado con seis puntos de veinticuatro posibles, una situación calcada a la de su rival, el Sevilla. Para Rosa, en un derbi "no importa" cómo lleguen ambos conjuntos y afirmó que un triunfo les puede dar la "moral necesaria" para escalar puestos en la clasificación. "En un derbi, da igual en la posición donde estén ambos equipos. Todas vamos a ir como si fuera la final de la Champions. Es el partido perfecto para lograr la victoria y seguir trabajando con más ganas aún si cabe", concluyó la verdiblanca.