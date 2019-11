La huelga sigue en pie y no habrá derbi

La Dirección General de Trabajo ha dado este jueves por finalizada su mediación entre los agentes que negociaban el primer Convenio Colectivo para las futbolistas de Primera División, sin alcanzarse ningún acuerdo y por tanto manteniéndose la convocatoria de huelga para los próximos 16 y 17 de noviembre. Esto afectará a la jornada 9 de la Primera Iberdrola en la que entre otros partidos, está el derbi sevillano que tiene fecha para el domingo a las 12:00 horas. Esto no significa que no se vaya a jugar al 100%. Existe la remota posibilidad de que ambos conjuntos se presenten al partido aunque, no es lo previsto.

Tras haber recibido los documentos por parte de la patronal y de todos los sindicatos, el organismo del Ministerio de Trabajo ha dado a conocer esta medida; y de ella se ha hecho eco, mediante una nota de prensa y a través de sus redes sociales, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

"AFE emitió un comunicado este martes 12 de noviembre en el que informaba, tras hablar con una representación de las futbolistas afectadas, que éstas, de forma mayoritaria, consideraban positiva la propuesta realizada por la Dirección General de Trabajo", ha indicado el sindicato mayoritario de futbolistas en España.

"Nuestra asociación expuso en su escrito de respuesta que estaba dispuesta a suscribir la propuesta realizada por la Dirección General de Trabajo", ha añadido AFE antes de subrayar que "la patronal remitió un escrito no aceptando la propuesta de la Dirección General de Trabajo".

Al no alcanzarse un acuerdo entre todas las partes, la convocatoria indefinida de huelga de partidos se mantiene y comenzará este próximo fin de semana. "La Dirección General de Trabajo entendió como justas las reivindicaciones de las futbolistas, demostrando en todo momento voluntad por resolver el conflicto", ha agregado AFE.

Pese a ello, la semana en Sevilla ha discurrido con normalidad. Ambos clubes han preparado el encuentro como si se jugara y han realizado los actos pertinentes habituales previos al choque que divide a la ciudad sentimentalmente en dos.

El ente que preside David Aganzo, además, ha descrito como "inmovilista" la actitud de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), "sin ofrecer alternativas o posibles soluciones para desbloquear el conflicto" con AFE ni tampoco con los sindicatos Futbolistas ON y Unión General de Trabajadores (UGT).

Así, Futbolistas ON ha tuiteado la propuesta definitiva de mediación que le había hecho la Dirección General de Trabajo. Ésta establece un sueldo mínimo anual para las futbolistas de 16.000 euros, con el 75% de parcialidad; y aquellas futbolistas que cobren más de esta cantidad, pero tengan una parcialidad inferior, percibirán un aumento lineal de 4.000 euros.

"Nos da de plazo hasta este viernes a las 12:00 para que las partes lleguemos a un acuerdo que haga posible desconvocar la huelga. Desde Futbolistas ON valoramos el gesto, pero dependemos de la voluntad de todos para satisfacer y proteger a todas", ha señalado el tuit.

Los clubes que juegan el sábado y se desplazan el viernes, como el Sporting de Huelva y el Granadilla, lo harán con su expedición habitual para la disputa de la jornada al ser día laborable (la huelga empieza el sábado a las 00:01) y porque aún hay margen para que se desconvoque la huelga. Los dos equipos han anunciado sus respectivas listas de convocadas.

Las onubenses viajan a Valencia para enfrentarse al Levante y las tinerfeñas lo harán a Barcelona donde se verán las caras contra el Espanyol. En el resto de encuentros, como mínimo, debe de haber una representación de ambas entidades y las árbitras, que acudirán a todos los partidos se jueguen o no.