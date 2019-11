Betis-Sevilla: La previa del derbi que no se disputará

Este fin de semana tendrá o tendría lugar el duelo entre el Real Betis Féminas y el Sevilla FC Femenino. Un partido que no se jugará por la huelga histórica convocada por las futbolistas ante la situación de bloqueo en la firma de un Convenio Colectivo que regule unas condiciones mínimas y dignas de trabajo y que se las reconozca por ende, como trabajadoras. El balón no echará a rodar este domingo a las 12:00 en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, a no ser, que ambos equipos se presenten a ello, aunque no está previsto.

En clave deportiva, ambos conjuntos llegaban al choque en dinámicas poco favorables. Tanto béticas como sevillistas suman seis puntos en el casillero y se sitúan tan solo un punto por encima de las posiciones de descenso que marca el CD Tacón con cinco unidades. En el caso de que se juegue, sería un duelo trepidante por las necesidades a nivel clasificatorio que existe en ambas entidades y con morbo, debido a la vuelta de Virgy a terreno bético. Quién pierda o perdiera, se vería con el agua al cuello de cara a las próximas jornadas, en el caso contrario, supondría una inyección de moral importante para afrontar los próximos compromisos. Ambos equipos tienen la misma puntuación, dinámicas irregulares pero contextos diferentes.

Las verdiblancas están acusando el proceso de adaptación del paso de María Pry a Antonio Contreras. Dos entrenadores con estilos de juego diferentes y es por ello que la plantilla -también con cambios y jugadoras nuevas- y el cuerpo técnico necesite de un tiempo de maduración. No obstante, preocupa el pobre bagaje de puntos cosechados sin haberse enfrentado a FC Barcelona, Atlético de Madrid o Levante. Pese a ello, en los últimos cinco choques, el cuadro verdiblanco solo ha perdido un partido -Athletic Club (2-1)- habiendo ganado uno también -el único en toda la liga hasta el momento-, lo hizo contra el Valencia en casa.

Las hispalenses por su parte, han sufrido la dureza del calendario en este inicio. FC Barcelona, Atlético de Madrid, Levante o Real Sociedad han sido alguno de los rivales del cuadro sevillista en las ocho jornadas disputadas hasta ahora. Las entrenadas por Cristian Toro han tenido luces y sombras en los lances disputados. Hubo encuentros en donde el equipo ha estado fino de cara a gol (ante Granadilla y Espanyol) otros en los que no fue capaz de marcar (estuvieron cuatro jornadas consecutivas sin ver puerta) y fases de ciertos encuentros en los que el equipo no fue reconocible como frente al Sporting de Huelva y los primeros 30 minutos ante la Real Sociedad. En los últimos cinco partidos, las nervionenses solo han ganado uno habiendo perdido cuatro. Sin embargo, al igual que el Real Betis, por lo expuesto en el césped en muchos lances, merecen más puntos en el casillero, pero en el fútbol, de sensaciones no se vive.

Una de las claves del choque según expuso Rosa Márquez en la presentación del partido realizada este pasado jueves en el Patio de Banderas de Sevilla, puede estar en el control de las emociones. "Se juega mucho con el corazón, pero quién lo juegue con más cabeza quizás tenga más posibilidades de ganar el partido", declaró. En este tipo de partidos, añadió, "da igual en la posición en la que cada equipo se encuentre. Todas vamos a ir como si fuera la final de la Champions".

En cuanto a bajas, Antonio Contreras aseguró en el acto de presentación que la ex sevillista Martina Piemonte ya se está ejercitando con el grupo y que en el caso de que se dispute el partido, su convocatoria está "dentro de las posibilidades". A falta de lista de convocadas en ambos conjuntos, en el Sevilla no se aprecian más bajas salvo las de larga duración (Lucía Ramírez y Blanca Moreno).

La semana, a pesar de la convocatoria de la huelga, ha transcurrido con normalidad en ambos escuadras. Se han realizado los actos pertinentes previos al choque y los clubes se han ejercitado con vistas al partido. Sin embargo, jugadoras de los dos equipos han manifestado públicamente que van a ir a la huelga. Amparo Guitérrez, directora del fútbol femenino en el Sevilla FC, compareció ante los medios del club alegando que el "Sevilla FC cumple todos los requisitos que se han ido marcando" y que respeta la decisión de las jugadoras de ir a la huelga: "El Sevilla FC, como no puede ser de otra forma, respeta el derecho a huelga de las jugadoras. A partir de ahí es algo que deben valorar ellas, pero por nuestra parte existe un respeto absoluto", recalcó.

Las jugadoras de la Primera Iberdrola cansadas de la situación que se está viviendo en los últimos meses con respecto a la firma del convenio han dicho 'basta'. "Esta lucha es por las que estuvieron, estamos y estarán". Así reza uno de los mensajes emitidos por el vídeo que ha sacado la AFE en el que aparecen Mariasun Quiñones, Sonia Bermúdez, Ainhoa Tirapu, Jade Boho y Silvia Meseguer. Hay cosas más importantes que un partido de fútbol y por ello, esta jornada no se disputará.