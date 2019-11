Marta Carrasco: "Irme al Granada no fue un paso atrás"

Al final de cada temporada, como es habitual, se producen una serie de salidas y algunas, por ende, son más dolorosas que otras. En el caso del Sevilla FC, tras la conclusión de la 2018/19 y una vez consumada la trabajada permanencia, dos pesos pesados del vestuario como Alicia Fuentes y Marta Carrasco (16/09/1994) dijeron adiós para emprender nuevas aventuras en su carrera profesional. En el caso de la última nombrada, no se ha ido muy lejos. Actualmente milita en el Reto Iberdrola (Segunda División) con el Granada CF que se coloca a un punto de la cabeza del Grupo Sur liderado por el Fundación Albacete con 23 unidades. La central ex capitana de la entidad de Nervión, atiende a ESTADIO Deportivo para hablar acerca de su nueva etapa y desgranar algunas claves sobre la temporada de su antiguo equipo.

La central de Alanís de la Sierra pasó aproximadamente siete años en la capital andaluza. Por lo que abandonar Sevilla, no le fue nada fácil e incluso le costó más que salir de su casa por primera vez. "Marcharme de Sevilla después de estar viviendo allí siete años... pues se hizo difícil. En mi pueblo, todo el mundo se iba cuando acababa el Bachillerato y en ese momento tenía ganas de salir", cuenta. Sin embargo, según recalca, sus primeros días en su nueva ciudad, Granada, fueron "difíciles" pero su adaptación fue rápida. "Al principio fue complicada porque experimenté muchos cambios. El equipo me acogió muy bien y a las dos semanas ya estaba muy contenta de estar aquí", declara.

Marta es una persona que no se anda con medias tintas y si acabó en el club nazarí no fue por casualidad. De entre todas las ofertas que tuvo, el proyecto que le plantearon desde el Granada CF y el calor del vestuario fueron fundamentales. "El proyecto es ambicioso y hay opciones de subir a Primera. Esa fue una de las causas por las que yo me vine aquí y conocía de antemano que era un equipo sano".

La defensora ha pasado en una temporada de competir al máximo nivel en Primera División a hacerlo en una categoría más baja y nueva, el Reto Iberdrola, lo que viene a ser la Segunda División -un escalón entre la antigua Segunda (ahora Primera Nacional) y la Primera Iberdrola-. A pesar de ello, la graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y con un Máster en Educación, no lo considera como un bajón en su carrera deportiva. "No lo considero un paso atrás. Esta temporada estoy en una categoría inferior pero aprendiendo mucho y disputando todos los minutos que para mí eso era muy importante. Espero que este año subamos y que suponga dar dos pasos hacia delante", remarca. Sobre la nueva competición que tanto a ella como a otras futbolistas y clubes les está tocando estrenar, piensa que es todo un acierto. "No tiene nada que ver a cuando yo jugaba en la antigua Segunda en donde solo te podían complicar las cosas tres o cuatro clubes. Aquí se compite al 100% y todos los equipos te pueden plantar cara", afirma.

Como ex sevillista que fue, no pierde vista de lo que hace el cuadro hispalense esta temporada. Desde la distancia considera que los cambios experimentados en la plantilla, pueden ser una causa del arranque irregular con seis puntos de veinticuatro posibles. "Han llegado muchas jugadoras nuevas al igual que nos pasó en la temporada pasada. Al principio es lógico que pase esto y el equipo dentro de poco comenzará a sumar, estoy segura". Añade, que se enorgullece de todo lo que ha conseguido la sección femenina del Sevilla a nivel de profesionalización: "Todas hemos luchado por tener condiciones mejores desde que el equipo estaba en Segunda", asegura.

En la jornada pasada, se llevó a cabo por parte de las futbolistas de Primera una huelga ante la ausencia de un convenio colectivo que regule sus derechos laborales. Marta Carrasco, opina que es "fundamental" la firma del mismo en el fútbol femenino español y habla del por qué no se ha planteado hacer lo mismo (huelga) en el Reto Iberdrola. "En el Reto no se ha planteado porque hay muchas jugadoras que aún no son profesionales. Es necesario que haya un convenio y la huelga ya era una de las últimas opciones que quedaban para que se sentaran y lo hagan ya. Es algo que nos merecemos que hemos luchado mucho para que nos consideren como profesionales", habla desde la experiencia.

Uno de los puntos que recoge el convenio colectivo es el de cubrir la baja por lesión por parte de los clubes a las futbolistas. Carrasco, sufrió en la temporada del ascenso el infortunio de una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha por el que no pudo estar en los primeros meses de competición tras la vuelta del Sevilla a Primera División en el 2017. Durante aquel periodo de tiempo, cuenta que la entidad rojiblanca "se hizo cargo" de su salario, una situación que dista con la que se vive en otros equipos. "Tardaron 4 meses en operarme porque en Segunda, dependes de la mutua y ahí el club no tuvo nada que ver. Una vez operada, el Sevilla se encargó de todo el proceso de recuperación. Hay clubes que si te lesionas, te pagan un 70% o menos pero a mí si me pagaron el 100%", subraya.

Por último, deja abierta su posible vuelta al Sevilla FC, que lo considera "su casa". Sin embargo, Marta Carrasco vive el día a día y su único pensamiento actualmente reside en mejorar "día a día" con su club, el Granada. "Ahora mismo no me he planteado volver porque me acabo de ir pero en un futuro... ¿quién sabe?, Sevilla es mi casa y al club le tengo mucho cariño", finaliza.