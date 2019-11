Martín-Prieto: "El Betis saldrá con todas sus armas"

El fútbol volverá a la Primera Iberdrola este fin de semana tras el parón por selecciones y la huelga convocada por las futbolistas. Muchos de los focos estarán puestos el domingo a las 14:00 hora peninsular (13:00 hora canaria) en el duelo entre el Granadilla y Real Betis que tendrá lugar en el Heliodoro Rodríguez López, el feudo del CD Tenerife que abrirá sus puestas al fútbol femenino por tercera vez en su historia. Un partido siempre con morbo por los antecedentes entre ambos clubes en donde se han visto más perjudicadas las verdiblancas, especialmente, en la fase de ascenso a Primera División en el año 2015 -subió el Granadilla- y en el estreno andaluz en la Copa de la Reina en la 2017/18. ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con la delantera sevillana del conjunto tinerfeño, Cristina Martín-Prieto (14/03/1993), que con la mente en Tenerife y su corazón en tierras hispalenses, analiza las claves del encuentro.

La UD Granadilla no ha tenido un inicio flagrante de curso. La goleada sufrida ante el Sevilla en la primera jornada (4-0) hacía presagiar que esta temporada no iba a ser fácil para el equipo. La ariete piensa que la adaptación al nuevo cuerpo técnico ha podido ser uno de los puntos a tener en cuenta. "Con Pier jugábamos muy parecido a Toni Ayala. Ahora con Amaral, poco a poco nos vamos acoplando a lo que nos está pidiendo. Cada vez estamos más asentadas y esperamos mejorar lo del año pasado. En esta temporada, cualquier equipo te puede hacer daño", recalca.

El diario 'El Día' de Tenerife sacó a la luz que algunas componentes de la plantilla tuvieron diferencias con el técnico David Amaral. Para calmar las aguas, el club volvió a incorporar a Ayoze Díaz, que estuvo presente en el cuerpo técnico del Granadilla entre 2015 y 2017 con Toni Ayala. Martín-Prieto valora positivamente su llegada. "La dirección deportiva siempre intenta aportar. Ayoze nos ha transmitido sus ganas de venir y trabajar de nuevo con nosotras", apunta.

El delantero vive del gol y la sevillana viene de una temporada irregular de cara a puerta -solo marcó cuatro en total- y en participaciones con su club. En la presente, aún no ha estrenado su cuenta particular pero para ella, que asegura no tener siempre la portería "entre ceja y ceja", los goles no son lo más importante. "Hay mucha competitividad y cada año vienen más jugadoras para el puesto de delantera. Yo siempre trabajo para tener mi oportunidad y es cierto que esta temporada he salido más veces desde el banquillo pero cuando me tocó ser titular contra el Athletic no la desaproveché" y añade: "Es cierto que nos caracterizamos por los goles, pero a veces h ay un mayor trabajo en beneficio al equipo que no se ve. Por ejemplo contra el Athletic, el penalti viene por una jugada en la que yo arrastro a un lateral y a un central. No es cuestión solo de gol aunque por ser delanteros se nos juzgue por tal", declara.

Para el próximo partido del Granadilla se abrirá el Heliodoro y lo hará contra un equipo de su tierra, el Real Betis. Martín-Prieto, que no esconde su sevillismo, afirma que será un partido especial. "A la familia la tengo dividida entre Betis y Sevilla... Será un encuentro muy bonito por jugar en el Heliodoro y poder enfrentarme a un equipo de mi ciudad en el que tengo muchas conocidas. Si marco, será especial por el hecho de hacerlo en un estadio". Sobre el rival, el cuadro verdiblanco, recalca que a pesar de su mal inicio, no vendrán a 'echar el rato'. "Van a salir con todas sus armas y un Granadilla – Betis se le puede considerar un 'derbi' de la categoría desde el año del ascenso. Harán lo posible por ganar".

La delantera salió de su casa hace cerca de siete años con el objetivo de cumplir un sueño: ser futbolista. Una tarea que ha compaginado con estudios y trabajo; y que comenzó en el Sevilla FC, una etapa que recuerda con añoranza. "Fue un tiempo muy bonito. Tenía catorce años cuando entré en el Sevilla... y a día de hoy, sigo haciendo lo que me gusta" y añade tras visitar hace bien poco las instalaciones del club nervionense: "Se lo comenté a alguna jugadora y a mis padres. El nuevo estadio, los vestuarios, los aparcamientos... Se ve que un club grande está apostando en la sección femenina. Ha evolucionado muchísimo".

Después de estar tres años en Tenerife reconoce que el acento se le ha pegado un poco pero no esconde la morriña que le despierta el olor a café por las mañanas de su hogar y su entorno más cercano, por lo que espera volver en un futuro próximo. "Espero que dentro de un futuro no muy lejano pueda volver a casa y si es disfrutando del fútbol, mejor. Siempre he sido muy sevillista y por qué no el día de mañana regresar. Mi madre no se esperó que me fuera a Tenerife después de mis años en el Sporting, se pensó que podía regresar... Mi hermano en cambio, me dice que me quede un poco más aquí... que tiene que venir...", concluye entre risas.