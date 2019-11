El bendito problema de Lluís Cortés

Este fin de semana el FC Barcelona recibirá en el Estadi Johan Cruyff al equipo revelación de la temporada, el Deportivo Femenino que pese a ser un recién ascendido, no ha dejado indiferente a nadie sumando 19 puntos en ocho partidos. Para el partido, el cuadro culé recupera a Lieke Martens y a Vicky Losada.

Son dos futbolistas que aún no ha debutado en este curso por lesión. En el caso de la holandesa, durante el Mundial de Francia donde llegó a disputar la final ante Estados Unidos (que perdieron 2-0), tuvo molestias en un dedo del pie izquierdo que ha ido arrastrando hasta comienzos de la temporada. Losada por su parte, ha sido baja desde el 6 de septiembre cuando se le diagnosticó una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Ambas se reincorporaron al trabajo en grupo hace días y ya tienen el alta médica.

Al confirmarse la disponibilidad de estas dos futbolistas de un talento innato a Lluís Cortés, técnico del FC Barcelona, se le presenta un auténtico 'quebradero de cabeza' en el buen sentido para darle cabida a todas en su esquema habitual que está confeccionado en un 4-3-3.

Lieke Martens, desde que Cortés aterrizó en el banquillo blaugrana, volvió a recuperar el nivel que la hizo ganadora del premio 'The Best' en el año 2017. Partiendo siempre desde la izquierda con tendencia a realizar diagonales por dentro, terminó la temporada con grandes sensaciones marcando once goles y repartiendo nueve asistencias en la segunda vuelta. Sin embargo, dada la gran plantilla que posee el FC Barcelona, su ausencia no se ha notado en demasía y su puesto actualmente lo ocupan Mariona Caldentey o Andrea Sánchez Falcón.

La baja de Vicky Losada, a pesar de ser el cerebro de las blaugranas en las últimas temporadas, al igual que con la holandesa, tampoco ha supuesto un gran inconveniente para el entrenador del Barça puesto que en la medular cuenta con distintas alternativas. Hamraoui, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Alexia Putellas han suplido con creces su baja.

No obstante, la temporada es muy larga y pueden ocurrir numerosos incidentes por ello, la plantilla del FC Barcelona se guarda las espaldas y tiene un fondo de armario suficiente como para dar la cara en las tres competiciones sin aparentes problemas. Ahora es el turno de Lluís Cortés que tendrá que saber gestionar bien sus armas.