Se vienen curvas para el Betis Féminas

El cuadro verdiblanco no pasa por su mejor momento en la competición. En posiciones de descenso con seis puntos en diez jornadas, las alarmas saltan en un equipo que no está acostumbrado a estar tan abajo en la clasificación. Y en su último desplazamiento, volvió a caer.

El Heliodoro Rodríguez López fue testigo de un encuentro en el que resultó extraño que tan solo se marcase un solitario gol. Hubo ocasiones para ambos clubes, varios balones se estrellaron en la madera además de magníficas paradas tanto de la guardameta del conjunto tinerfeño, Aline Reis como de Meline Gérard.

Tanto en el primer acto como en el segundo, las dirigidas por Antonio Contreras disfrutaron de oportunidades suficientes como para ganar el choque pero no fueron contundentes en las áreas, la zona en donde se decide todo en el fútbol. Szymanowski, que firmó un buen partido en la medular, tuvo una muy clara en el primer acto sola dentro del área que paró Aline, Priscila tuvo varios mano a mano, Fedorova mandó un balón a la madera... Pero la pelota no quiso entrar. La toma de decisiones en zona de tres cuartos no fue la mejor pero no por ello, las helipolitanas dejaron de intentarlo y de hecho, fueron superiores en los segundos 45 minutos. Entonces, en una acción rocambolesca dentro del área con rebotes incluidos, la ex sevillista Martín-Prieto marcó para dejar los tres puntos en la isla.

La derrota provoca que el Betis termine la jornada en descenso por la victoria del Tacón por 3-1 frente a la Real Sociedad. Era un fecha en la que las andaluzas estaban prácticamente obligadas a ganar debido a que los clubes de la zona baja ganaron: Sporting, Sevilla y el mencionado club madrileño y por el exigente calendario que se les viene encima ahora. Nada más y nada menos que Atlético de Madrid en casa y el temido Johan Cruyff donde les esperará el FC Barcelona.

Tras dichos compromisos jugará en la Luis del Sol ante el siempre competitivo Sporting de Huelva (aunque fuera de casa se desinfla) y viajará a Las Gaunas donde solo ha ganado un visitante (Levante) en toda la temporada hasta ahora. Todo ello antes de finalizar el año. En 2020, recibirán la visita del Levante entrenado por María Pry.

El toro se le acerca al Betis y hay dos opciones, o las zarandea o lo cogen por los cuernos y le dan la vuelta a la situación. El calendario se endurece y al equipo le toca sacar fuerzas de flaqueza si no se quieren ver en una posición comprometida al final de 2019.