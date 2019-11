Carla Bautista: Futbolista, psicóloga y 'youtuber'

A pesar de su juventud -tiene 19 años- vive independizada de sus padres y muestra una madurez envidiable. Carla Bautista (14/03/2000) es de esas futbolistas que tiene muy claro cómo llegar a sus objetivos y la fórmula es sencilla: Trabajo, trabajo y trabajo, en ese orden. Recientemente, se ha abierto un canal de Youtube (Carla Bautista) con el objetivo de mostrar su día a día, o lo que es lo mismo, el de una futbolista de élite. Esta nueva actividad la compagina con sus estudios de psicología y el deporte de alto rendimiento. Todo un ejemplo en el que fijarse.

Salió de su Albacete natal con 17 años con el objetivo de cumplir un sueño: ser futbolista. Pasó por el Atlético de Madrid donde ganó una liga y un año después se enroló en forma de cesión -ahora pertenece de pleno derecho- a la Real Sociedad con la que ganó la última Copa de la Reina precisamente, contra su ex equipo. Con la Sub-19 española, siendo una de las capitanas junto a Rosa Márquez del Betis, fue campeona en el Europeo de 2018 en Suiza. La albaceteña atiende a ESTADIO Deportivo y mostró predisposición en todo momento.

-¿Qué le llevo a crearse el canal?

-Fue espontáneo. Soy una persona que suele estar haciendo bromas en casa, hacía vídeos... Y un día me surgió la idea de lanzarme, hablé con mi hermano y me dijo que adelante.

- ¿Cuál es el objetivo que busca?

-El de acercar a la gente mi vida, la vida de una futbolista que muchas veces no sale en los medios. Quiero que vean que somos personas normales y corrientes, nada diferentes al resto. Muchas veces nos ven como si viviéramos en otro mundo.

-¿Qué importancia tienen las redes sociales para las futbolistas hoy en día?



-Es nuestra arma principal y a partir de ahí, nos damos a conocer. Tenemos que potenciarlas, cuidarlas y así aumentarán el número de seguidores y por ende, más gente nos conocerá.

-¿En qué se basa para hacer un vídeo?



-Sigo a 'youtubers' y saco ideas de ahí. Hay semanas en las que una está más inspirada, otras que menos... pido consejo a mis amigos y familia. Suelo grabar los días que no entrenamos al disponer de más tiempo. Lo que más tardo es en editar que me llevo 3 días por lo menos... no es nada fácil...

-Veo, a partir de sus vídeos, que su casa está llena de mensajes motivadores...

-Desde pequeña lo hacía. Si en la vida no tienes una motivación o algo a lo que agarrarte, no mueves ni un dedo. Me transmiten fuerza estando lejos de la familia que son pilares fundamentales en mi vida.

-¿Cómo lleva los estudios?

-Empecé ADE (Administración y Dirección de Empresas) pero no me entusiasmaba y los horarios no me permitían seguir la carrera con regularidad. Si algo no te entusiasma... mejor dejarlo. Este año empecé a estudiar psicología a distancia. Y es algo que siempre me ha gustado, además, ya había estudiado cosas por mi cuenta y leído libros.

-¿Considera que psicológicamente estáis preparadas para soportar la presión mediática que es cada vez mayor?

-Hay personas que bajo presión se desenvuelven mejor y otras que sufren más. En este sentido, al cada vez tener mayor repercusión el fútbol femenino habrá personas que con la presión o las críticas lo pasarán mal. Llegará el momento en el que se normalice al igual que con el fútbol masculino.

-Respecto a la actual temporada, aún no se ha estrenado de cara a gol... ¿Le genera ansiedad?



-Ahora mismo no me supone mucho problema. El fútbol es un deporte de equipo y si ayudo a la compañera a marcar un gol, el trabajo va a estar bien hecho. Es cierto que a las delanteras se nos pide goles pero el colectivo va por delante y siempre intento aportar ya sea con goles o no.



-Tiene 19 años y salió de casa con 17 rumbo al Atlético de Madrid, ¿no le dio vértigo dejar a su familia tan joven?

-Si quieres algo, tienes que ir a por ello. En esta vida hay que arriesgar y sí que dio un poco de vértigo dejar mi casa tan pequeña aunque no me supuso tampoco muchos inconvenientes. Soy muy viajera y me gusta vivir nuevas experiencias.

-Su hermano, Marcos, juega en Estados Unidos, ¿le gustaría algún día jugar en la National Women's Soccer League?

-Nunca hay que cerrar las puertas a nada. Estoy contenta en la Primera Iberdrola pero... ¿Por qué no ir a Estados Unidos? Nunca he estado y me encantaría conocerlo.

-Con tantas responsabilidades... ¿Cómo se organiza el tiempo?



-Buena pregunta... En los días normales no tengo tiempo para salir con mi entorno. Entre entrenamientos, estudios, la casa... Los 'findes' y días libres, si aprovecho, como todas las del equipo, para salir y despejarnos.

-¿Ganar la Copa de la Reina os ha hecho más 'famosas' por las calles?



-Desde el año pasado ya noté que nos conocían más. Aquí en el País Vasco se le da mucha importancia al fútbol femenino. Sí que es cierto, que a raíz de la Copa de la Reina, ya cada vez nos paran más por la calle para hacernos fotos.



-¿Por qué tiene un banderín del Sevilla FC en casa?



-Cuando jugamos las semifinales de la Copa de la Reina contra ellas, tras celebrar el pase a la final, me acerqué por el vestuario visitante y se dejaron el banderín. Pregunté si me lo podía quedar y me lo llevé a casa y lo tengo colgado en el salón. Tengo una gran relación con Olga Carmona, no creo que le importase mucho (sonríe)..."