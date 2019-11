Contreras, con más fuerza que nunca

Ilusionado, con fuerza y confiado. Así se mostró el técnico del Real Betis Féminas, Antonio Contreras, en los micrófonos del programa 'Área Chica' de Cope dirigido por Andrea Peláez. El entrenador fue cuestionado por la mala racha de resultados que experimenta el equipo que les ha llevado a ocupar posiciones de descenso con seis puntos.

"Es una situación que no es plato de buen gusto pero con la confianza plena en el trabajo, el club y mis jugadoras". Esas fueron las primeras palabras del extremeño. Toda la conversación se desarrolló bajo un tono distendido y en ningún momento se vio a un Antonio alicaído o pesimista con los resultados, todo lo contrario. Pese al calendario tan exigente que se les aproxima (Atlético de Madrid y FC Barcelona), el verdiblanco lo afronta con optimismo. "Los rivales están ahí y hay que afrontarlo. Cuando llegué al Atlético de Madrid, iban octavas o novenas y Lola Romero me decía: Antonio, paso a paso y esa frase la recuerdo siempre porque paso a paso, el Atleti ha llegado hasta donde hoy lo conocemos. El Betis tiene a un gran club detrás y una afición de escándalo. Tenemos que ir paso a paso sin volvernos locos".

Contreras aseguró que lo único que no permite es que se dude del trabajo que está realizando el equipo e invita a un entrenamiento a aquellos que no confíen en ello. "A mí me gustaría invitar a la gente a que vea los entrenamientos y que compruebe como un equipo trabaja de verdad y está alegre. Vamos a sacar esto sí o sí", reveló.

En el último encuentro, el Real Betis cayó ante el Granadilla por una jugada desafortunada en el tiempo de alargue. El técnico expresó las numerosas 'anécdotas' que ha sufrido su equipo en este arranque y describió cómo estaba el vestuario tras la derrota en el Heliodoro. "El vestuario después de lo vivido en Tenerife estaba destrozado y eso es sentimiento de equipo. Lo raro es que no estuvieran así. Nos están pasando pequeñas grandes 'anécdotas' en los minutos, la mala fortuna de cara a gol o algunos errores en defensa que nos han costado puntos y goles que hemos celebrado minuto y medio que luego no nos los dan. Es un equipo que está muy vivo y que tiene dos partes: Una que llora porque las cosas no salen y otra que es alegre porque lo van a dar todo", a lo que añadió respecto al objetivo de la temporada: "Nuestro objetivo no está tan lejos como puede parecer en la clasificación. El objetivo sigue intacto", recalcó.

Pese a la situación que pasa el cuadro heliopolitano, Contreras expresó que la afición le muestra cariño y confianza. "He tenido la oportunidad de ir al palco y preferí coger mis abonos e ir al Gol Sur y la gente me demuestra cariño. Hay que trabajar para intentar acabar el año lo mejor posible", contó. Este contexto también provoca que más de uno se acuerde de la anterior entrenadora, María Pry, actualmente en el Levante. A los que piensan de dicha manera, solo pidió 'respeto' y afirmó que la primera persona que quiere que las cosas le vayan bien en el Betis es ella misma. "Pry es la primera persona que quiere que le salgan las cosas bien a Antonio y soy el primero que respeta el trabajo que ella hizo en el club".

Asimismo, quiso dar un mensaje de confianza de cara al futuro más próximo y subrayó que lo pondrá todo para salir 'del pozo'. "Por la gente que apostó por mí y por las jugadoras que van a muerte, me voy a dejar el alma. Hay que dar la cara en los momentos difíciles. Me sobran las ganas para seguir".

Por último, se refirió al derbi sevillano suspendido por la huelga y desveló las ganas que tenían las suyas de jugarlo ya que se iba a disputar, nada más y nada menos, que en el Villamarín. "Pasara lo que pasara, quería que se jugara porque se iba a abrir el Villamarín e iba a ser una fiesta del fútbol femenino. Luego si se gana o no el responsable es Antonio pero para la ciudad hubiera sido muy bonito", puntualizó.