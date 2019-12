Rapinoe no fue la mejor en 2019

Este pasado lunes se llevó a cabo la gala del Balón de Oro en el Teatro del Châtelet donde se congregó la élite del fútbol mundial. La revista France Football como cada temporada reconoció a los mejores futbolistas del año con la entrega del prestigioso galardón que así lo atesora.

En la parcela del fútbol masculino, no hubo dudas. El argentino Leo Messi se alzó con su sexto Balón de Oro aunque las votaciones fueron muy justas (el culé superó en siete puntos a Van Dijk que finalizó con 670). A sus 32 años continúa batiendo récords y postulándose como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Como cada gala, no se salvó de polémica -ya no fue noticia que Cristiano Ronaldo no acudiera al no ser el ganador- y esta se centró principalmente en la entrega del prestigioso título individual en la parcela del fútbol femenino. El año pasado, lo ganó Ada Hegerberg que aunque cada uno tenga sus preferencias, la noruega hizo méritos en un año natural para llevárselo a casa: Ganó la Champions, la liga francesa y fue la máxima goleadora de ambos campeonatos con 15 y 31 goles respetivamente. Se impuso a la danesa del Wolfsburgo, Pernille Harder, en una reñida votación.

En el año 2019 el premio fue entregado, tampoco supuso ninguna sorpresa, para la estadounidense Megan Rapinoe ganadora del Mundial de Francia con su selección, bota de oro y mejor futbolista de la Copa del Mundo y galardonada con el 'The Best'. Todos los premios individuales a los que ha optado esta temporada a nivel mundial en el fútbol femenino los ha ganado en una temporada de ensueño para ella.

No obstante, su triunfo ha generado polémica por un asunto en cuestión: su temporada regular. Rapinoe con su club, el Seattle Reing, tan solo ha jugado seis partidos oficiales en la National Women's Soccer League. Entre lesiones y su participación en la Copa del Mundo, sus apariciones en la competición doméstica han sido testimoniales donde no consiguió ver portería.

Es por ello, que muchas personas se han acordado de Pernille Harder, Ada Hegerberg, Caroline Hansen, Sam Kerr, Miedema, Ewa Pajor, Julie Ertz, Marozsán o la misma Lucy Bronze que quedó segunda. Todas las futbolistas mencionadas, salvo Hegerberg, Harder y Pajor (la primera por voluntad propia y las otras dos por la no clasificación de su equipo) han disputado el Mundial y han cuajado una temporada regular excelente superando la barrera de 30 goles en las artilleras (Harder, Hegerberg, Miedema, Pajor, Kerr) o influyendo de forma determinante en el juego en el caso del resto (Maroszán, Bronze, Hansen y Ertz).

La votación en el Balón de Oro se mide por: el rendimiento individual y colectivo, talento, 'fair play' y trayectoria. Los 30 nominados son elegidos por la revista en cuestión y el ganador se decide por los votos de 176 periodistas, uno por país. En España, el elegido fue David Menayo de Marca. Se pueden votar hasta cinco futbolistas en una escala de seis a un punto.

Megan Rapinoe, a sus 34 años, es cierto que no ha hecho una temporada regular a la altura de las mencionadas pero si se echa un vistazo a los requisitos, los cumple todos salvo el rendimiento individual en Seattle Reing en este 2019, ya que, realmente solo ha competido de forma sobresaliente durante un mes en todo el año.