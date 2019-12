Gerard y Cazalla, los fichajes más utilizados por Contreras

Han disputado diez y once partidos respectivamente.

En la presente temporada, el Real Betis Féminas ha experimentado un cambio sustancial en su plantel deportivo. Una de las principales bajas fue la de María Pry después de más de siete años al frente de la nave verdiblanca. A su salida, también se consumó la de futbolistas importantes como Virgy García o Rocío Gálvez y de mujeres que llevaban muchos años en el club como Marta Pérez o las hermanas Blanco.

Con ello, se cerró un capítulo escrito con letras de oro en la historia de la sección femenina verdiblanca: Ascenso a Primera División, participación en la Copa de la Reina y grandes números en la liga. En esta campaña comienza otro episodio, de la mano del técnico extremeño Antonio Contreras y nueve caras nuevas (Martina Piemonte, Ana Hernández, Rosa Otermín, Marta Perarnau, Astudillo, Marta Cazalla, Fedorova, Meline Gérard y Michaela Abam).

De las incorporaciones realizadas sorprende que una de ellas, May Astudillo, no haya sido aún convocada y por ende, no ha jugado ningún minuto. En una situación parecida estaba Marta Perarnau que a diferencia de la venezolana sí ha debutado y lo hizo la pasada jornada ante el Barcelona. El resto se ha repartido los minutos y las más utilizadas por Contreras han sido la guardameta Méline Gerard y la central Marta Cazalla.

La francesa -Gerard- llegó procedente del Montpellier para suplir la baja de la meta japonesa Erina Yamane. Méline está siendo una de las futbolistas más destacadas de este inicio, no solo por su participación sino también por su rendimiento. En total acumula 855 minutos en diez partidos, solo se ha perdido el partido contra el Athletic Club y fue sustituida por lesión ante la Real Sociedad. Posee una gran experiencia internacional (estuvo con la absoluta de Francia y perteneció al Olympique de Lyon entre 2014 y 2017) que la avala. Es la segunda incorporación más utilizada por Contreras y la séptima que más ha jugado de la plantilla.

En el caso de Marta Cazalla, ya estuvo a las órdenes del técnico extremeño en el Málaga el pasado curso. Tiene la confianza plena del entrenador verdiblanco y ello se refleja en el campo. No solo es la nueva incorporación con más minutos (990 en once partidos) sino que también es la única jugadora que lo ha jugado todo desde la primera jornada. Es junto a la guardameta, los dos fichajes que mejor están rayando en estas primeras doce fechas de campeonato.

El Real Betis continúa ejercitándose en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con vistas al importante encuentro de este sábado a las 18:30 horas ante el Sporting de Huelva en el que Cazalla y Gerard apuntan, una vez más, a la titularidad.