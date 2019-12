Pier Cherubino podría volver al Betis

El Real Betis busca un nuevo técnico para ocupar el banquillo del equipo femenino tras el cese de Antonio Contreras con motivo de los malos resultados del equipo: en descenso y con ocho puntos. El mejor colocado para entrenar a la plantilla es el ex delantero verdiblanco, Pier Luigi Cherubino.

El italoespañol ya sonó para entrenar a la escuadra andaluza en el pasado verano pero no hubo acuerdo con respecto a la parte salarial. También fue vinculado al Atlético de Madrid cuando se confirmó la renuncia de Sanchez Vera y al CD Tenerife cuando López Garai fue destituido.

Su única experiencia como técnico en la Primera División Femenina fue con el Granadilla de Tenerife. Llegó al banquillo blanquiazul en octubre de 2018 sustituyendo a Toni Ayala que sufrió un incidente cardiovascular.

Las chicharreras con Pier desplegaron un fútbol atractivo y terminaron el curso en cuarta posición con cincuenta y cuatro puntos, la mejor puntuación junto a la del curso 2017/18 en la historia de la entidad en Primera desde que ascendió en 2015.

Junto al nombre del ex delantero también se encuentran como posibles: Kino García (ex del Levante), Joan Bacardit (ex del Espanyol) , Alberto Berna (ex del Zaragoza CFF) y Natalia Arroyo (seleccionadora catalana).

El equipo volverá al trabajo el lunes 30 de diciembre y para esa fecha ya debería de haber un responsable a cargo del plantel. El primer partido del año será contra el Levante de María Pry, el lunes 6 de enero a las 16:15 horas.