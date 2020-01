Deyna Castellanos, talento y goles para reflotar al campeón

Perdida la regularidad que en el último trienio le permitió dominar el fútbol español, el Atlético de Madrid necesitaba un golpe de efecto; bien para corregir el desánimo que en las últimas semanas se instaló entre sus aficionados al ver distanciarse al Barcelona, bien para sumar más juego y más gol a su delantera.

El traspiés ante el Real Betis y el tropiezo ante el Athletic Club descolgaron al equipo colchonero a cinco puntos del Barcelona en la batalla por el título. Esa desventaja refleja un mal que se adivinaba en pretemporada: la añoranza por la pérdida de Jenni Hermoso, que pasó de festejar tantos de rojiblanca a hacerlo de azulgrana.

La partida de la madrileña hacia la ciudad condal tiene un peso evidente en la estadística. El Barcelona, con 15 tantos suyos, es el equipo más goleador de la Primera Iberdrola. Prácticamente dobla el aspirante el acierto del vigente campeón. Contabiliza el Barça 53 goles a favor. Se queda el Atleti en 28.

Con la pretensión de reducir esa brecha, el cuadro colchonero entregará su porvenir a Deyna Castellanos: venezolana, 20 años, con más cartel que experiencia. La futbolista vinotinto hará su entrada en el profesionalismo de la mano del Atlético de Madrid, una vez cubierta su formación deportiva y académica en Estados Unidos.

La joven de Maracay, a la que Juan Arango ve desde hace tiempo con capacidad para ser "la mejor jugadora del mundo", aportará potencia y descaro, talento y gol.

"No me acuerdo de cuántos años tenía la primera vez que la vi jugar, pero recuerdo que me impresionó", comentó sobre Deyna Castellanos, alumna aventajada hace algunos años en la Escuela de Fútbol que dirige con sus hermanos.

"Una niña que con su edad fuera tan técnica, tan potente, que lo mismo le pegaba con la derecha que con la izquierda... La explosividad que tenía a la hora de arrancar... Para uno, como jugador, ver a una niña así es impresionante", argumentó.

La Bota de Oro en el Mundial sub-17 de 2014 y Balón de Bronce en el Mundial de la misma categoría en 2016 deberá demostrar en España aquello que se viene pronosticando desde hace años. Su fútbol parece estar hecho para la élite. Ha llegado el momento de que empiece a demostrarlo.

Bajo la dirección de Pablo López, con Charlyn Corral, Ludmila da Silva u Olga García como compañeras en el ataque, Deyna Castellanos deberá crecer con la exigencia que envuelve al campeón español, aspirante también a la Copa y a la novedosa Supercopa mientras degusta de su primera aparición en los cuartos de final de la Liga de Campeones, ante el Barcelona.

Todos esos objetivos afrontará el Atlético de Madrid con su nueva 'Reina'. Es la hora de Deyna.