Real Betis - Madrid CFF: La primera de las quince finales

Partido de suma importancia para el Real Betis Féminas que buscará su segunda victoria de la temporada en casa ante un rival que por circunstancias se ha vuelto directo, el Madrid CFF. El choque se disputará el domingo a las 15:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El estreno de Pier Luigi Cherubino en el banquillo verdiblanco se produjo en la jornada anterior ante el Levante entrenado por la ex entrenadora bética, María Pry. Aquel encuentro terminó en derrota pero ya se vieron atisbos de lo que será el nuevo Betis del hispano-italiano: sistema de 1-4-2-3-1 con protagonismo a las futbolistas verticales en zona de tres cuartos de campo.

Ante el cuadro capitalino tendrán el primer envite de la segunda vuelta y ante un rival de 'su liga'. Las entrenadas por Óscar Fernández se encuentran justo por encima del Betis con doce unidades. Un triunfo de las helipolitanas no las saca de la zona de descenso pero evitaría que el Madrid se alejase. En el partido de ida, las béticas cayeron por 1-0 a merced de un gol en el último suspiro de falta de Estela. El balón parado, es una de las mejores armas de su próximo rival ya que cuenta con grandes lanzadoras como Alba Mellado o la misma Estela.

Ambos clubes han firmado un final de año paupérrimo. En el caso del Betis , no gana desde el 29 de septiembre (1-0) al Valencia. Por parte de las madrileñas, después de un gran inicio liguero al sumar nueve de los primeros doce puntos, solo han añadido tres unidades más a su cuenta particular en los últimos diez partidos.

Esta caída libre se ha producido en primer lugar por l as bajas en defensa a lo que se añade, una preocupante falta de gol. Para más inri, uno de sus flamantes fichajes veraniegos, la internacional francesa Marie-Laure Delie, ha rescindido contrato en invierno. No obstante, su aporte no fue muy significativo ya que solo marcó un gol en ocho partidos. Para sustituir su baja, el Madrid ha incorporado a la brasileña Geyse que ya estuvo en la disciplina capitalina en la temporada 2017/18. Los problemas tanto ofensivos como defensivos del equipo se reflejan en sus goles marcados, diez (el segundo peor registro de la liga), y encajados, veintinueve (el tercero peor). En invierno ha incorporado por el momento a la lateral noruega Ingrid Moe Wold, la defensora surcoreana Jang Sel-Gi, vuelve la centrocampista Irene López procedente del Espanyol y la mencionada Geyse.

Pier no podrá contar para este encuentro ni Irene Guerrero, que sigue recuperándose de su esguince de rodilla, ni con Laura González que cumple ciclo de tarjetas. Óscar Fernandez cuenta con las bajas de Okeke, Ale Rosillo, Iztiar Pinillos y Mônica Hickman.

Posibles onces:

Real Betis: Gerard; Nana, Marta Cazalla, Merel van Dongen, Paula Perea; Ana Hernández, Rosa Márquez; Szymanowski, Bea Parra, Rosa Otermín y Priscila.

Madrid CFF: Raquel Poza; Ingrid Moe Wold, Turmo, Catalá, Laura Domínguez; Maca Portales, Silvia Rubio, Estela, Laura Fernández; Alba Mellado y Yasmin.