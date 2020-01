UD Granadilla - Sevilla FC: En busca de la reacción en un campo complicado

El Sevilla FC viaja a la isla de Tenerife para enfrentarse a un club que no se lo ha puesto fácil como local al cuadro hispalense, el Granadilla. El encuentro se disputará el sábado a las 18:15 horas en el Campo de Fútbol La Palmera. En el encuentro de la primera vuelta se impusieron las rojiblancas por mucha claridad en el Jesús Navas por un contundente cuatro a cero.

Las de Cristian Toro tienen la necesidad de recobrar buenas sensaciones tras la dolorosa derrota por cinco a uno en la pasada jornada ante el CD Tacón. El equipo se coloca en la décima posición con catorce puntos y no debe descuidarse ya que tiene el descenso a seis puntos.

Este será el segundo desplazamiento consecutivo del conjunto sevillista antes de recibir al Atlético de Madrid en casa. Por lo que este choque, adquiere mayor importancia de la que pueda tener desde un principio. Es por ello que las nervionenses tendrán que enfrentarse, no solo al Granadilla, sino también a los desastrosos números a domicilio que ostentan: En la presente campañ a solo han sumado un punto como visitante y no ganan desde el 24 de febrero de 2019 que lo hicieron en Las Gaunas ante el EDF Logroño (1-2). A todo esto se suma que el Sevilla no conoce la victoria en el Campo de Fútbol La Palmera. En sus dos visitas, han salido derrotadas.

En frente, tendrán a un renovado Granadilla con nuevo técnico, Ayoze Díaz, y con cuatro caras nuevas: Clare Pleuler, Kayla Adamek, Taylor Porter y Rafaela Ancheta. De los nuevos fichajes, el que tiene más posibilidades de jugar de inicio es el de la norteamericana Pleuler. Por su parte, Adamek y Porter empezarán a coger rodaje con el filial. Será un partido especial para las futbolistas Cristina Martín-Prieto, Silvia Doblado y Patri Gavira que tienen pasado sevillista.

El cuadro tinerfeño no pasa por su mejor momento en la competición. Acostumbrado desde su ascenso en el año 2015 a ocupar puestos altos en la tabla, experimenta una situación poco habitual: En décimo tercer lugar con trece puntos (uno menos que el Sevilla). Con David Amaral perdió su esencia en cuanto al juego y ahora con Ayoze (que fue segundo entrenador con Toni Ayala) la está recuperando. La presión en salida de balón y la intensidad entre líneas son sus claves.

En cuanto a bajas, Cristian Toro no podrá contar con Pancha Lara y Sara Serrat que siguen tocadas ni tampoco con Cometti. Vuelve en cambio, la defensora Lucía Ramírez tras estar un año lejos de los terrenos de juego por una lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Ayoze por su parte, cuenta con las ausencias de Ange Koko y Raissa Feudjio por lesión y Jujuba es duda por molestias en el tobillo. El partido lo arbitrará, Beatriz Cuesta Arribas del Comité Gallego.

Posibles onces:

Sevilla FC: Cata Coll; Bores, Maite Albarrán, Echeverri, Olga Carmona; Toni Payne, Nagore Calderón, Almudena Rivero, Virgy García; Pinel y Karpova.

UD Granadilla: Aline Reis; Estella, Natalia Ramos, Patri Gavira, Pisco; Clare Pleuler, Eva Llamas; María José, Paola Hernández, Joyce; y Martín-Prieto