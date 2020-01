Un mercado invernal insólito para el Betis Féminas

Las necesidades por las que pasa el Real Betis Féminas en la presente temporada, obliga al club a acudir al mercado invernal en busca de refuerzos. Y más, tras la llegada de un nuevo técnico, Pier Luigi Cherubino, que no ha conformado la plantilla y que por su forma de jugar, necesita de un perfil característico de futbolistas de las que la plantilla carece.

El periodo de fichajes invernal no es sencillo dado que lo que se busca es rendimiento inmediato y para ello es importante que conozca la competición. El mercado que más se peina es el internacional y la Segunda División puesto que si una jugadora ha disputado más de cinco encuentros con su club en la Primera Iberdrola, no puede cambiar a otro de la misma liga en la ventana de fichajes invernal. Enero suele ser un mes complicado para fichar debido que se buscan puestos específicos y llegan jugadoras, las cuales, su rendimiento es una incógnita, pero a la vez, es muy necesario para elevar el nivel competitivo hasta final de temporada.

Hasta esta campaña, el Real Betis Féminas no ha tenido la necesidad de fichar en invierno desde su ascenso en la 2016/17. En parte, gracias a que las primeras vueltas del equipo, pese a que siempre le ha costado arrancar, han sido buenas siendo y por ende, el objetivo marcado se estaba cumpliendo. La primera mitad del curso firmado la temporada pasada fue el mejor de su historia en Primera División (quinto lugar con veinticinco puntos).

En este curso, al cambio en el banquillo tras la salida de María Pry, les ha acompañado una reestructuración de la plantilla nunca antes vista en heliópolis con cuatro salidas y nueve fichajes -diez si se suma el de Alice Ogebe, primero para el filial y ahora perteneciente a la primera plantilla- de los cuales, uno ya ha rescindido contrato (Maikerlin Astudillo).

Habitualmente en la entidad verdiblanca se realizaban pocos fichajes -no superando las cuatro o cinco incorporaciones por temporada- en verano que mejoraban o complementaban un grupo consolidado desde hace años. El no haber atinado correctamente con las que han aterrizado en esta campaña sumado a la llegada de Pier con una forma de jugar distinta a la Antonio Contreras que conformó la plantilla, provoca que el equipo tenga que reajustar algunas piezas en invierno. Aún así, hay algunos fichajes estivales de los que se puede sacar mayor rendimiento y que aún no han dado su mejor versión.

El Betis tras su última victoria ante el Madrid CFF suma once puntos y está a uno de salir del descenso que marca el mismo cuadro capitalino. El devenir de la temporada ha provocado que el objetivo del club cambie radicalmente: de pelear por los puestos altos de la tabla a la permanencia.