Rosa Márquez sobre la situación del Betis, los nuevos fichajes y el Valencia

La precoz futbolista del Real Betis, Rosa Márquez (22/12/2000), acudió como invitada al programa 'Todo al Verde' de Betis TV. Durante la entrevista, analizó la situación del cuadro bético que actualmente se encuentra en posiciones de descenso así como las nuevas incorporaciones efectuadas en invierno, la Copa de la Reina o el estado anímico del colectivo.

En primer lugar, la canterana bética se refirió a lo más inmediato, el trascendental encuentro ante el conjunto che que se encuentra en una situación similar a la del Betis. "Te dicen el año pasado que en la jornada 19 vas a jugar contra el Valencia, que te juegas el descenso, y no te lo crees. Valencia y Betis luchando por no bajar... Eso también dice del buen nivel que hay en la liga y totalmente diferente al que había años anteriores", y apuntó: " El equipo no esta muerto y vamos a dar la vida en cada partido. Al Valencia ya le hemos ganado y lo podemos hacer otra vez. Queremos darle una alegría a la afición que se cite allí".

Aunque la temporada no esté yendo según lo previsto para las de heliópolis, la internacional con las categorías inferiores de la selección española, desveló que el cambio de técnico en invierno les ha venido bien para 'recuperar' la confianza. "Estamos en uno de los mejores estados anímicos. Ha habido un cambio en navidades que nos ha venido bien. Jugadoras que parecían que no estaban en el barco han demostrado que lo están. Todas luchamos por un mismo objetivo. Nos tenemos que animar, confiar en nosotras mismas y en nuestro cuerpo técnico. Estamos en un buen momento y vamos a salir de ahí", subrayó.

En cuestión de dos semanas, las verdiblancas, arrancarán la Copa de la Reina ante un rival de entidad, el Atlético de Madrid. Aunque la empresa es complicada, Rosa Márquez se mostró positiva: "Ya empatamos con ellas en liga y podemos dar la sorpresa a partido único y en casa", contó.

La jugadora de Mairena del Aljarafe fue cuestionada también acerca de las dos nuevas incorporaciones, la guardameta Anna Buhigas y la delantera Samantha Dewey, a lo que respondió: "Son dos jugadoras que aportarán mucho. Igual en el aspecto del ritmo les cuesta adaptarse porque estamos rodadas pero las hemos acogido bien y quieren sumar", declaró. Como jugadora de la casa, también tuvo palabras para Andrea Medina que debutó con el primer equipo en la última fecha contra la Real Sociedad con quince años. Rosa la considera como una lateral 'de futuro'. "Nos sorprendió mucho porque tenía una gran capacidad de leer el fútbol a su corta edad. Se va a convertir en una de las mejores laterales".

Por último, fue preguntada por la situación que experimenta el fútbol femenino en España. Rosa Márquez aseguró que 'cada vez hay más reconocimiento' pero 'espera' que se firme el convenio 'lo antes posible'. " Ya nos reconocen por la calle y en ese sentido me siento muy agradecida. En el fútbol femenino se están dando grandes pasos y espero que el convenio se firme pronto", concluyó.