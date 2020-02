Valencia CF-Real Betis: Alto voltaje en el Puchades.

Partido de importancia mayúscula el que se disputará este domingo a las 11:00 horas entre el Valencia CF Femenino y el Real Betis Féminas en el Antonio Puchades correspondiente a la jornada diecinueve. Frente al conjunto de la Ciudad del Turia, las de las trece barras lograron su primer triunfo de la temporada (1-0).

Por circunstancias, son dos equipos que luchan a estas alturas de la competición por un objetivo común: la permanencia. El cuadro che, que ejercerá como local, está solo dos unidades por encima del que entrena Pier Luigi Cherubino que está en zona de descenso con doce puntos. Por lo que, un triunfo de las béticas les valdría para abandonar el pozo. Esto supondría además la primera victoria a domicilio de la temporada.

El conjunto valenciano encadena diez partidos consecutivos en los que no conoce la victoria. Su último triunfo data del 27 de octubre de 2019 ante el Granadilla (2-0). Una situación incómoda y que en el caso de no sacar un resultado positivo, su entrenadora Irene Ferreras, podría perder su puesto. En su último choque perdieron por la mínima ante el Athletic Club (1-0). La futbolista más determinante del Valencia una temporada más sigue siendo la ariete, Mari Paz Vilas. La gallega ha marcado hasta la fecha siete tantos.

El Betis por su parte, viaja a Valencia tras haber cosechado un meritorio empate ante el vigente campeón de la Copa de la Reina, la Real Sociedad. Este será el quinto partido de Pier Luigi Cherubino al mando de la nave heliopolitana donde ha cosechado: una victoria (Madrid CFF), un empate (Real Sociedad) y dos derrotas (Levante UD y RC Deportivo). El equipo poco a poco va adquiriendo los automatismos del nuevo técnico y mejora progresivamente.

En la lista del Betis destacan como novedad la inclusión de los dos fichajes invernales Anna Buhigas y Samantha Dewey así como la presencia de Michaela Abam que se reincorporó al grupo esta semana tras haber estado ausente por problemas burocráticos. Se espera que la capitana Irene Guerrero, que disfrutó de minutos ante la Real, vuelva a la titularidad tras superar su esguince de rodilla. Regresa Paula Perea tras cumplir ciclo de tarjetas.

En el Valencia, Irene Ferreras no podrá contar con Paula Nicart y Alejandra Serrano por lesión ni con Marta Carro que aún no está lista tras superar una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla. Carol Férez cumplirá ciclo de tarjetas y no estará disponible para el choque. El encuentro lo arbitrará Arantza Gallastegui del Comité Vasco.



Posibles onces:

Valencia CF: Pi; Viola Calligaris, van den Berg, Pujadas, Cubedo, Beltrán; Paula Guerrero, Natalia Gaitán, Sandra Hernández; Coleman y Mari Paz Vilas.

Real Betis: Gerard; 'Nana', Cazalla, van Dongen, Paula Perea; Irene Guerrero, Rosa Márquez; Abam, Bea Parra, Otermín; Priscila.