Cristian Toro encuentra el equilibrio en la medular

En el laboratorio de Cristian Toro se han hecho diversos experimentos para dotar al equipo de una estructura sólida por la que crecer en base a ella. En una de sus probaturas ha podido dar con la tecla en el centro del campo.

En los tres últimos encuentros ante dos rivales de identidad (Atlético de Madrid y FC Barcelona) y uno directo (Sporting de Huelva), el argentino ha confiado para dotar de equilibrio al juego del equipo en la medular, en la canterana Almudena Rivero y en la ex del EDF Logroño, Claire Falknor.

La capacidad de sacrificio y trabajo especialmente en labores de presión y contención, le dieron oxígeno al cuadro hispalense en los choques mencionados en los que sacaron en el Jesús Navas un triunfo importante ante el Sporting de Huelva (1-0), empataron contra el Atlético de Madrid (2-2) y dieron una buena imagen, sobre todo en la primera parte, ante el Barcelona pero terminaron cayendo en el Johan Cruyff (3-0).

Cristian Toro no se caracteriza especialmente por ser un técnico que regale puestos en el once titular. Da igual el nombre y el peso que tengan en el equipo. Solo hay que ver las convocatorias de los diferentes choques y los once que pone en liza en los que rara vez, coinciden. Sin ir más lejos, Isabella Echeverri (asistió), Jeni Morilla (marcó) y María Bores, titulares ante el Sporting de Huelva, no entraron en la convocatoria ante el FC Barcelona y el club no indicó que fuera por bajas médicas.

En la joven Almudena Rivero (17 años) el entrenador sevillista ha encontrado a una futbolista física que no escatima en la presión ni pierde la posición. En Falknor, una jugadora que ayuda en la construcción del juego desde la defensa además de contemporizar los tiempos del encuentro. Un doble pivote que está demostrando entenderse además de ofrecer un rendimiento acorde con las exigencias de los partidos.

El cuadro hispalense ha mostrado una cara positiva en estos tres últimos encuentros. Tras el enfrentamiento liguero ante el cuadro culé, en el horizonte tienen los octavos de la Copa de la Reina ante el Levante (miércoles 12 de febrero a las 18:30 horas) y el EDF Logroño en el Jesús Navas (correspondiente a la jornada 20 de la Primera Iberdrola que tendrá lugar el fin de semana del 15-16 de febrero).