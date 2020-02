El fútbol femenino crece en Sevilla

Sevilla siempre se ha caracterizado por ser una ciudad muy pasional y en el fútbol, no iba a ser menos. Real Betis y Sevilla FC son los dos clubes que monopolizan los sentimientos de los sevillanos. Sin embargo, a nivel de fútbol femenino, no existe mucha tradición pero el interés va aumentando progresivamente y una buena prueba de ello es el dato que a desvelado la cuenta de Twitter: Deportes&finanzas.

Según la cuenta especializada en estadística, los perfiles de Twitter de las secciones femeninas del Real Betis y Sevilla FC han entrado en el Top 50 mundial, en cuanto a perfiles de fútbol femenino se refiere, en relación a las interacciones habidas en ellas durante el primer mes de enero. Un mes donde se ha llevado a cabo el mercado invernal de fichajes.

Para encontrar a los dos clubes sevillanos hay que desplazarse hasta el trigésimo segundo lugar donde se encuentra la entidad verdiblanca con veintiún mil cuatrocientas interacciones y en el puesto cuarenta y cinco están las hispalenses con doce mil.

Tan solo hayA Sevilla y Betis les acompaña elen cuarto lugar (doscientas seis mil interacciones), elen el puesto número once (setenta y seis mil doscientas interacciones) y el-futuro Real Madrid- en decimoctava posición (treinta y siete mil novecientas interacciones).

Cabe recordar que hay entidades en España que no tienen una cuenta de Twitter especializada en la sección femenina y es la principal del club, la que se encarga de subir contenido correspondiente al femenino. Son los casos del Athletic Club, Real Sociedad y RC Deportivo.

La lista la lidera el Arsenal con cuatrocientas sesenta y cinco mil interacciones, seguido del Chelsea con doscientas noventa y ocho mil y en tercer lugar se encuentra el Club América de México con doscientas veinticuatro mil. El ranking lo cierra el Girondins de Burdeos, club que entrena el entrenador español Pedro Martínez Losa, con diez mil cuatrocientas interacciones.

??? 50 most popular women´s football clubs in the world ranked by total interactions on #twitter during january 2020!!??????



27.@westhamwomen

28.@ColoradasGurias

29.@Inter_Women

30.@ASRomaWomen

31.@SpursWomen

32.@RealBetisFem

33.@UtahRoyalsFC

34.@AmericaCaliFem pic.twitter.com/QbG2WE9mAv