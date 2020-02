Sevilla FC - Levante UD: Primer eslabón copero con morbo

Tras meses de espera, la Copa de la Reina da su pistoletazo de salida esta temporada. Una competición que despierta una especial ilusión entre los clubes al ser a único partido y con el recuerdo del último club que la levantó ante todo pronóstico, la Real Sociedad en Los Cármenes.

El sorteo no ha sido especialmente benévolo con el Sevilla FC puesto que tendrá en la ronda de octavos, nada más y nada menos, que al Levante de María Pry (martes a las 19:30 horas en el Estadio Jesús Navas) que lucha por el segundo puesto en liga con el Atlético de Madrid. Sin embargo, en el recuerdo de las hispalenses, queda el choque de cuartos de la temporada pasada que les enfrentó ante las granotas en Buñol y dieron la sorpresa eliminándolas en los penaltis y pasando a semifinales donde fueron derrotadas ante la Real Sociedad en Anoeta.

Las levantinistas llegan a la cita después de caer en las semifinales de la Supercopa de España ante la Real Sociedad. No obstante en la Primera Iberdrola, experimentan su mejor racha de resultados. No pierden desde el 3 de noviembre ante el Barcelona en el Johan Cruyff (5-0). Tras ello, han cosechado ocho victorias y dos empates en diez partidos en los que ha mantenido su puerta a cero en seis ocasiones. Son junto al Atlético de Madrid con 16 goles encajados, l as segundas menos goleadas de la campeonato. Son uno de los equipos en mejor forma del fútbol español.

El Sevilla a diferencia de las granotas, afrontan el partido con más días de descanso. En su último encuentro liguero dieron una buena imagen ante el Barcelona en el Johan Cruyff (3-0) donde se convirtieron en el primer visitante que llegó 0-0 al descanso. Uchenna Kanu, el fichaje de invierno, podría ser la novedad en el once después de mostrar buenas sensaciones en su debut ante las culés. Las sevillistas tendrán como punto a favor el factor cancha donde se muestran sólidas siendo el quinto mejor equipo de la Primera Iberdrola como local junto a la Real Sociedad (ambos han sumado 17 puntos).

Será un encuentro con morbo pero a la vez especial para la entrenadora del Levante, María Pry. Siete fueron las temporadas que estuvo al frente del Real Betis previo paso por el Sevilla FC tanto como futbolista como entrenadora. A su vez, también lo será para la central cordobesa Rocío Gálvez ex canterana del Sevilla y hasta la temporada anterior, jugadora del Betis y primera jugadora en marcar en un derbi femenino en Primera División. En el partido de ida correspondiente a la jornada siete de liga ganaron las levantinistas por 3-2 al cuadro dirigido por Cristian Toro.

En el Levante, no han entrado en la convocatoria las internacionales Marta Corredera y Sonia Bermúdez. Como novedad entra Natasa Andonova que se lesionó muscularmente ante el Betis en el último partido de la primera vuelta. En el Sevilla están todas disponibles. El encuentro lo arbitrará la madrileña Elena Contreras Patiño.

Posibles onces:

Sevilla FC: Noelia Ramos; Sabrina Flores, Maite Albarrán, Aldana Cometti, María Bores; Falknor, Almudena; Payne, Virgy, Olga; Uchenna Kanu.

Levante UD: Sandra Torres; Alharilla, Rocío Gálvez, Ivana Andrés, Ona Battle; Gemma Gili, Maitane; Eva Navarro, Zornoza, Banini; Esther.